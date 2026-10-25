Алла Пугачёва лишилась бренда «Кристина»
Певица Алла Пугачёва лишилась бренда «Кристина», правами на который владела с 1997 года. Об этом пишет Mash.
Под этим названием артистка могла выпускать сладости, лекарства, украшения и печатные издания. В течение примерно полугода она вела борьбу за бренд после того, как в 2020 году жительница Нового Уренгоя Кристина Мартиросян решила продавать авторские торты под собственным именем и подала в суд на Примадонну.
Уточняется, что Пугачёва проиграла, а Мартиросян получила разрешение зарегистрировать свой бренд «Кристина». После переезда за границу певица утратила бренд «Баронесса фон Орбах», однако знак «Алла» ей всё же удалось сохранить.
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