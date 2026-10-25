25 октября 2026, 10:54

Алла Пугачёва лишилась бренда «Кристина», правами на который владела с 1997 года

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Певица Алла Пугачёва лишилась бренда «Кристина», правами на который владела с 1997 года. Об этом пишет Mash.