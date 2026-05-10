«В пёстрой шапочке»: Поклонники с трудом узнали Софию Ротару на новом снимке
Единственный сын Софии Ротару, Руслан Евдокименко, поздравил певицу с Днём матери 10 мая в личном блоге. Однако на свежем снимке поклонники с трудом узнали звезду: она сильно похудела.
Российские зрители сейчас не видят 78-летнюю артистку на экранах: она не даёт концертов и не появляется в медиапространстве. Евдокименко показал, как сейчас выглядит его знаменитая мама.
На фото Ротару предстала не с распущенными чёрными волосами, а в пёстрой шапочке — похудевшей и осунувшейся. Артистка живёт в Италии с сыном и невесткой, а её внуки обосновались в США. На тёплой Сардинии такой образ не кажется странным.
В СССР Ротару входила в число самых высокооплачиваемых певиц, на её счету десятки хитов. Сейчас знаменитость с семьёй не вспоминает о России и публикует посты только на иностранном языке, но фанаты продолжают восхищаться ею.
Читайте также: