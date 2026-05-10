«Я ловелас»: Антон Филипенко признался, что использовал Бузову для «тренировки»

10 мая 2026, 17:37

Актёр Антон Филипенко признался, что его чувства к Бузовой не были искренними

Антон Филипенко (Фото: кадр из сериала «Между нами химия»)

Актёр Антон Филипенко заявил, что «тренировался» на Ольге Бузовой. 41-летний мужчина признался: он не от чистого сердца ухаживал за телеведущей.





В беседе с телеканалом «Москва24» Филипенко рассказал, что участвовал в шоу «Звёзды в Африке», где Бузова работала ведущей. Он оказывал ей знаки внимания: собирал цветы и делился едой.

«Я думал, она поддержит эту игру. Мне кажется, чуть-чуть она серьёзно стала это всё воспринимать. А это была шутка. Я думал, это прикольно может быть. Для шоу это могло быть ещё одной линией. Но оказалось, что плохая затея», — рассказал Антон.

«Я ж ловелас. Думал, можно здесь попробовать потренироваться на Оле. Это не было от чистого сердца», — заявил он.