В Самаре отменили выступление комика Демидова из-за шутки об Иисусе и алкоголе

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Поводом для недовольства общественников стало одно из выступлений Демидова, в котором он позволил себе шутку об Иисусе Христе и цене на вино в одной из российских торговых сетей, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости». Журналист, один из ведущих телеканала «Спас» Роман Голованов счёл, что комик поглумился над православием, допустив «сальную шутку» об Иисусе. Представители общественного движения «Сорок сороков» обратились в самарскую полицию и прокуратуру с просьбой не допустить проведения концерта Демидова.
Выступление должно было состояться сегодня, 22 ноября, в одном из баров Самары. Представители площадки, где должно было пройти мероприятие, подтвердили, что Демидов сам отменил концерт «понятно, по каким причинам».
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