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В Самаре отменили выступление комика Демидова из-за шутки об Иисусе и алкоголе

Фото: istockphoto/cookelma

Фото: istockphoto/cookelma

Выступление комика и мастера стендапа Гурама Демидова в одном из баров Самары отменено. Причиной стали многочисленные обращения общественности.


Поводом для недовольства общественников стало одно из выступлений Демидова, в котором он позволил себе шутку об Иисусе Христе и цене на вино в одной из российских торговых сетей, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости». Журналист, один из ведущих телеканала «Спас» Роман Голованов счёл, что комик поглумился над православием, допустив «сальную шутку» об Иисусе. Представители общественного движения «Сорок сороков» обратились в самарскую полицию и прокуратуру с просьбой не допустить проведения концерта Демидова.

Выступление должно было состояться сегодня, 22 ноября, в одном из баров Самары. Представители площадки, где должно было пройти мероприятие, подтвердили, что Демидов сам отменил концерт «понятно, по каким причинам».

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«Двойные стандарты»: Пригожин высказался о сложившейся в шоу-бизнесе ситуации
Пригожин заявил, что у некоторых артистов получается «сидеть на всех стульях одновременно»
22 ноября 2024, 16:12

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Новость о возвращении Кристины Орбакайте на российское телевидение в новогодние праздники вызывала большой резонанс в обществе. Напомним, что до этого Кристина Орбакайте давала интервью, в котором говорила о прекращении концертной деятельности в России. Затем певица покинула страну, уехав в Америку.
Российский музыкальный продюсер, бизнесмен Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» сказал, что сложившаяся ситуация в стране развела его со многими друзьями — артистами.

«Я могу сказать, что до этих событий у нас у всех были прекрасные друг с другом отношения, но потом каждый пошел по своей дороге, у каждого своё видение. У меня есть своё, но если я его скажу, то это обидит все стороны, поэтому я лучше промолчу», — сообщил продюсер.

Он добавил, что все чаще не понимает, что происходит, и не видит последовательности во многих действиях.

«Я не понимаю, что откуда растёт и что куда втекает, но одно могу сказать, что должна быть последовательность в каждых действиях. Почему-то у некоторых получается (я не буду сейчас их имена называть) на всех стульях сидеть одновременно: и в Америке жить, и в России зарабатывать. Потому что там зарабатывать негде. У некоторых это блестяще получается. Я аплодирую им стоя. И на этих людей государство спокойно закрывает глаза. Кому-то можно все, кому-то ничего. То есть мы говорим о двойных стандартах, они здесь тоже присутствуют», — поделился продюсер.

По его словам, хочется понимания и последовательности в каждой ситуации, чтобы не было путаницы и разъединения.

«Некоторых артистов раком поставили, заставили извиняться, а некоторым просто можно, потому что им можно всё. Им всё с рук сходит. Я испытываю это непонимание с 2014 года, когда началась история с Юрмалой, и многие боялись приближаться к тем, кого запретили, чтобы на всякий случай их тоже не запретили. Некоторых заставляют высказываться, некоторые высказываются сами, некоторые вообще ничего не высказывают, а кто-то высказывает, и ничего им за это нет. Это всё нужно распутывать. Кто будет этим заниматься, неизвестно», — сообщил Пригожин.

Он подчеркнул, что необходимо поточнее формулировать и вводить правила.

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«Вызывает негодование»: Пригожин прокомментировал возвращение Орбакайте на телевидение РФ
Продюсер Пригожин: возвращение Орбакайте на российское ТВ вызывает негодование
22 ноября 2024, 13:39

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

В 2024 году у Кристины Орбакайте массово отменялись концерты в России, поэтому она уехала за границу и вела там активную творческую деятельность. В преддверии Нового года встал вопрос об участии певицы в российских новогодних шоу, однако она дала отказ. А далее политик Виталий Бородин сообщил в своем Telegram-канале, что Орбакайте все же появится на российских телеэкранах.
Российский музыкальный продюсер, бизнесмен Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» сказал, что ему трудно рассуждать на эту тему.

«Мне кажется, что все, кто бросил вызов своему государству и поставил себя выше всех существующих проблем, должны сами за это отвечать. И пусть отвечают те, кто это разрешает. Скажу честно: мне ни холодно ни жарко, есть ли они на телевидении. Я долгие годы проработал с Кристиной, у нас всегда были прекрасные отношения, а потом обнаружил вдруг в соцсетях, что она от меня, например, отписалась, но я ничего в ее адрес плохого не говорю», — сказал собеседник.

Он добавил, что многие происходящие вещи вызывают негодование, и невозможно однозначно на это реагировать.

«Но если телевизионщики позволяют это делать, то мне вообще тогда ничего не понятно. И зачем ей специально сюда лететь, чтобы сняться на программе? Мне кажется, это какая-то лабуда. Сейчас происходит столько алогичных вещей, которые вызывают у меня негодование. С одной стороны, они как бы выступают в роли протестных и уезжают. С другой стороны, они приезжают и здесь работают. Тогда вы определитесь уже, кому можно, а кому чего нельзя. То есть, если ты выступаешь в России, то тебе там запрещают, если ты не выступаешь в России, тебе тут запрещают, и все так по кругу. Отсутствие единства, какой-то общности ломает всю конструкцию», — поделился продюсер.

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Организатора «голой вечеринки» Игоря Мишина проверяют на связи с террористами
21 ноября 2024, 18:29

Игорь Мишин (Фото: РИА Новости/Михаил Каллиников)

Вице-президент МТС, продюсер онлайн-платформы KION, один из организаторов скандальной «голой вечеринки» Насти Ивлеевой Игорь Мишин может быть связан с террористами. В его доме уже прошли обыски.
В ходе обыска силовики нашли в доме Мишина в коттеджном посёлке «Раздоры» свёрток с неизвестным веществом. Его отправили на экспертизу. Когда станут известны её результаты, у правоохранителей могут возникнуть к продюсеру вопросы.

Кроме того, его проверяют на предмет контактов с галеристом Маратом Гельманом*. В отношении последнего расследуется уголовное дело о терроризме. В рамках расследования обыски прошли также в музее современного искусства PERMM, в доме его директора Наили Аллахвердиевой, а также у ряда партнёров и спонсоров музея.

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#дело
#уголовное дело
#терроризм
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В доме генерального продюсера KION Игоря Мишина идут обыски
21 ноября 2024, 17:55

Игорь Мишин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Правоохранители проводят обыски в доме генерального продюсера российской мультимедийной онлайн-платформы KION Игоря Мишина. Уже обнаружен свёрток с неизвестным веществом.
Сегодня, 21 ноября, представители силовых структур нагрянули в дом продюсера в коттеджном посёлке «Раздоры», сообщает телеграм-канал Baza. Найденный в ходе обыска пакет с неизвестным веществом отправлен на экспертизу. После того, как станут известны её результаты, велик вероятность того, что у правоохранителей возникнут вопросы к Мишину.

Напомним, Игорь Мишин принимал участие в знаменитой «голой вечеринке» Насти Ивлеевой в клубе «Мутабор», которая имела такой широкий отрицательный резонанс в конце 2023 года. Ходили даже слухи, что продюсер являлся одним из организаторов скандального мероприятия.

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Адвокат объяснил, в каком случае суд оставит сына Муцениеце с Прилучным
Адвокат Кваша: суд должен спросить у сына Прилучного, с кем он хочет жить
21 ноября 2024, 13:28

Агата Муцениеце и Павел Прилучный (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Разведенные Павел Прилучный и Агата Муцениеце продолжают свою семейную борьбу — на этот раз все разговоры об определении места жительства их сына — Тимофея. Суд встал на сторону Агаты, постановив, что ребенок должен жить с мамой. Однако выяснилось, что сам мальчик этого не хочет.
Управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры» Дмитрий Кваша в беседе с «Радио 1» сообщил, что к ребенку с 10 лет суд обязан прислушиваться.

«Суд должен у Тимофея спросить и от этого отталкиваться. Но если только это решение его не противоречит интересам ребенка: если отец не ведет антисоциальный образ жизни, не был уличен в том, что употребляет алкоголь и наркотики, не стоит на учете, может обеспечить ребенку нормальное психологическое развитие», — сказал юрист.

По его словам, чтобы суд пересмотрел свое решение, Прилучный должен отправить апелляционную жалобу.

«Но по новым обстоятельствам апелляционные жалобы не рассматриваются, они рассматриваются только по ошибкам, которые были в суде первой инстанции. Прилучному нужно будет обосновать, что суд не прислушался к мнению ребенка в первом процессе либо, что мнение ребенка учитывалось, но суд это проигнорировал. Вот по этим обстоятельствам можно будет рассчитывать на то, что суд пересмотрит решение», — объяснил эксперт.

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Алена Кравец: Светлане Светличной мешала ее красота
20 ноября 2024, 14:57

Актриса Алена Кравец (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Актриса Алена Кравец на прощании с советской и российской артисткой Светланой Светличной заявила, что той мешала ее красота, за которой сложно было разглядеть талант. Об этом сообщает телеграм-канал «Зведная пыль», публикуя видео с комментарием Кравец. По ее словам, необычная внешность Светличной не позволяла раскрыть ее дарование.
«Красивым, эффектным женщинам, тем более актрисам, очень непросто. Я считаю, что за счет ее необычности, «несоветскости», так скажем, ее талант за красотой был недооценен. Недооценили ее как актрису, она была гениальная актриса», — считает Кравец.
Издание отмечает, что Кравец и Светличная часто встречались на различных ток-шоу, хорошо дружили и были очень расположены друг к другу.



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#мнение
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Подарок Лужкова уйдет с молотка: Ротару в очередной раз плюнула в душу россиянам
20 ноября 2024, 13:46

София Ротару (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

После начала СВО знаменитая артистка София Ротару предпочла выбрать Киев для своего места жительства. С тех пор певица почти не появлялась на публике. Поклонники питали надежду по поводу возвращения Ротару в Россию, ведь в Москве у исполнительницы была недвижимость. Но и эту связь София Ротару решила оборвать. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Подарок от мэра


Бывший мэр Москвы Юрий Лужков многим делал дорогие подарки, София Ротару не стала исключением. Ей он подарил трехкомнатную квартиру на Зоологической улице. Приблизительная стоимость недвижимости оценивается в 90 миллионов рублей. Последний раз певица была в московской квартире в 2021 году, когда снималась в новогодних программах для российского ТВ.

Бесхозная недвижимость


После отъезда в Киев София Ротару переложила ответственность за квартиру и оплату коммунальных платежей на прислугу. В квартире никто не живет и, как оказалось, возвращаться не собираться. Первое объявление о продаже квартиры появилось еще в октябре этого года. Тогда квартиру выставили по цене 70 миллионов. Но желающих жить в этих апартаментах не нашлось и цену уже снизили до 65 миллионов. Фактически квартира в историческом центре Москвы радом с зоопарком продается за бесценок.

Желающие посмотреть есть, а удастся ли продать?


Фото: iStock/LENblR

Журналисты утверждают, что желающие увидеть квартиру певицы выстроились в очередь, но есть нюанс. Потенциальный покупатель рискует соглашаясь на сделку. Юрист Алексей Гудас разъяснил ситуацию KP.RU. По его словам, если появятся потенциальные покупатели, артистке не потребуется приезжать в Россию. Однако новый владелец может не получить ни денег, ни имущества, если в процессе сделки Ротару будет признана нежелательным лицом в стране.

«Чтобы подстраховаться, она может сначала продать квартиру третьему лицу. Если все пройдет успешно, это третье лицо потом без проблем реализует ее покупателю. Доставить деньги Ротару в Италию тоже не проблема. Необязательно везти их наличными через границу. Можно сделать ей перевод через китайский банк или воспользоваться услугами конторы, которая переведет кеш в криптовалюту. Сейчас все так делают», — пояснил Алексей Гудас корреспонденту KP.RU.

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#мэр
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Любовь Успенская включила в райдер свою дочь и увеличила гонорар до 4 млн
Mash: Любовь Успенская включила в райдер свою дочь и увеличила гонорар до 4 млн
20 ноября 2024, 11:41

Любовь Успенская и Татьяна Плаксина (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Любовь Успенская добавила дочь в райдер — после её октябрьской пропажи. Теперь певица берёт Татьяну Плаксину на гастроли, чтобы минимизировать возможность ее повторного побега. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Артистка подняла гонорар на 500 тысяч в текущем году — до 4 миллионов рублей. Стоимость на выступление Успенской в Турции — 50 тысяч евро (5,3 млн рублей), в Дубае — уже 60 тысяч евро (6,4 млн рублей). Из условий: ультра все-включено для Любови и ее дочери, три билета в бизнес-класс плюс два экономом, оплата госпошлины за перевозку собаки, а также расходы по уходу за йоркширским терьером. Жить исполнительница будет строго в президентском люксе, а директор коллектива — в полулюксе.

В гримёрке у Успенской должны быть: виски Macallan 12 лет, вино Совиньон блан и фруктовая тарелка. Для коллектива — чай, кофе, сырная и мясная нарезки. Если организатор допустит какую-либо ошибку, то концерт отменят.

Напомним, в октябре 34-летняя дочь Успенской Татьяна Плаксина сбежала от матери в Израиль.

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Молодая вдова гладила руки: как прошла церемония прощания с экс-солистом «На-На» Левкиным и почему не приехал Бари Алибасов
19 ноября 2024, 14:05

Владимир Левкин со своей супругой Мариной (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сегодня на Троекуровском кладбище в Москве проходит прощание с экс-солистом группы «На-На» Владимиром Левкиным. На траурной церемонии собрались его близкие друзья, знакомые и коллеги. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Смерть Левкина


Владимир Левкин ушел из жизни рано утром 17 ноября. Об этом сообщила его супруга Марина в социальной сети. Смерть певца стала неожиданностью для его друзей, близких и поклонников. Предварительной причиной ухода артиста из жизни назвали онкологию лимфатической системы. За два дня до смерти он был срочно госпитализирован в столичную больницу из-за рецидива заболевания.


Продолжал выступать


Несмотря на рецидив болезни, Левкин продолжал выступать, хотя сам признавался, что на концерты возил с собой «чемодан шприцов с различными лекарствами». В скором времени у певца должны были состояться выступления. Так, 23 ноября планировался его концерт в парк-отеле «Усадьба Бушарино». На декабрь ожидалось еще пять новогодних концертов.

В соцсети появился видеоролик, в котором Левкин приглашает поклонников на свое выступление.

«23 ноября в этом прекрасном месте мы обязательно встретимся вечером и попоем песни. Петь буду я, а вас я попрошу подпеть. Ждем вас здесь», — жизнерадостным голосом заявил артист.

Артист выглядел полным сил. В тот момент он и представить себе не мог, что не доживет до этой встречи со зрителями.

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Последние дни жизни Левкина


В разговоре с корреспондентом «МК» Марина отметила, что для неё смерть супруга стала настоящим шоком.

«В последние месяцы у Володи появилось второе дыхание. Он активно начал посещать мероприятия и планировать концерты», — рассказала она.

Недавно певец заболел, и в течение недели считал, что у него простуда. Несмотря на ухудшение состояния, он отказывался от поездки в больницу, оставаясь при этом веселым и активным. Единственным беспокойством для него был кашель. Однако вскоре его состояние ухудшилось, и его госпитализировали.

«Мы общались за день до его смерти, и мне показалось, что ему стало лучше. Он и сам так говорил», — добавила Марина.


Церемония прощания с Левкиным


Первой траурную речь произнесла супруга артиста. Молодая вдова гладила лицо и руки покойного мужа, стоя у гроба.


«Володька, я тебя люблю! Я на сцене была рядом, и сегодня я рядом. Хочу этот день провести рядышком с тобой...», — произнесла прощальную речь Марина Левкина.

На церемонии прощания с Владимиром Левкиным также присутствовали участники группы «На-На». Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин, Сергей Григорьев и Олег Коршунов принесли букеты роз к гробу своего коллеги и не смогли сдержать слез. Прощание с Владимиром Левкиным завершилось бурными аплодисментами.

Тело Владимира Левкина покоится в белоснежном гробу.


Бари Алибасов не смог присутствовать на прощании с Левкиным


Известный продюсер, который стоял у истоков создания группы «На-На» и способствовал началу карьеры Левкина, не приехал на церемонию. Хотя в дальнейшем их пути разошлись, а отношения стали непростыми, Алибасов в недавнем интервью отметил, что давно не общался с Левкиным, но охарактеризовал его как трудолюбивого музыканта. По информации из окружения продюсера, его отсутствие на траурной церемонии связано с плохим самочувствием.


Имущество экс-солиста группы «На-На»



Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин оставил после себя шикарный дом в Звенигороде, квартиру в Москве и автомобиль. У певца остались несколько наследников: его супруга Марина и две дочери — 12-летняя Ника и 31-летняя Виктория от первого брака. Особняк в Звенигороде, расположенный в Одинцовском городском округе, построен полностью из дерева и напоминает старинную русскую усадьбу.

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На первом этаже находится гостиная с кухней, две гостевые комнаты и санузел с ванной. На втором этаже расположены спальня Марины и Владимира, детская комната, кабинет и второй санузел. Вдова музыканта, Марина, принимала активное участие в разработке дизайна дома, выбрав стиль «Прованс» с элементами дорогой мебели. В интерьере также присутствуют хрустальные люстры и эксклюзивные светильники.

По данным СМИ, стоимость подобных домов превышает 30 миллионов рублей.

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