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Суд в Москве оштрафовал комика Поперечного* за дискредитацию ВС РФ

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Тверской районный суд оштрафовал стедапера Данилу Поперечного* на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Ранее он был внесён министерством юстиции РФ в перечень иностранных агентов.


Согласно материалам дела, комик в своей социальной сети разместил тематический пост, в котором выражал негативное отношение к проведению специальной военной операции на территории Украины, передаёт корреспондент РИА Новости. Сам стендапер на заседание не явился, в суде был его представитель.

В реестр иноагентов Поперечный* был включён Минюстом в июне нынешнего года. Как выяснили в ведомстве, комик был респондентом на площадках, предоставляемых иностранными структурами, выступал против спецоперации и распространял ложную информацию о решениях, принимаемых российскими властями.

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* Признан иноагентом в РФ
#пост
#заседание
#операции
#новости
Психолог рассказала, как критика влияет на развитие депрессии и можно ли этого избежать
Психолог Сальникова: депрессия появляется не из-за критики, а из-за реакции на нее
22 ноября 2024, 12:23

Фото: iStock/dikushin

Мужчина из Китая страдал от депрессии и бессонницы более 30 лет после того, как его несправедливо отчитал начальник. Этот инцидент привел к развитию болезни Паркинсона.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что причиной стресса является то, как люди реагируют на какие-то внешние стимулы и обстоятельства.

«То есть в данном случае причиной стресса стало то, как мужчина отреагировал на критику начальника. Все видели таких людей, на которых кричат, их обвиняют, критикуют, ругают, унижают, но они выходят и спокойно идут дальше. А здесь мужчина так себя накрутил, сам себя ввел в депрессию, что и стало причиной стресса», — объяснила эксперт.

По ее словам, чтобы избавиться от подобных резких реакций, нужно в целом поменять отношение к людям.

«Поменять тип мышления, поменять мысли на ситуацию достаточно сложно, но это сделать нужно, чтобы сохранить свое ментальное здоровье. В данной ситуации проблема в том, что мужчина расстроился из-за своих ожиданий о том, что начальник не может на него кричать, он чувствовал себя униженным, незначимым, ненужным, не ценным. Многие говорят, что на них никто не имеет права кричать. Но кричит начальник, и что происходит? Расстройство. Получается обман своего сознания, своей психики. Как это никто не может на меня кричать, когда начальник только что накричал? Начальник может? Может. И, получается, мы расстраиваемся из-за своих иллюзий», — сказала психолог.

Она добавила, что стресс и депрессия происходит из-за того, что иллюзии не сходятся с реальностью, и сознание опирается как бы на недействительные вещи — те, которые мы сами себе придумали.

«Это примерно так же, как сесть на несуществующий стул, который мы сами себе придумываем. Мы упадём на пол, и нам будет больно. С нашей психикой происходит то же самое. Когда люди себе придумывают какие-то вещи, которые не сходятся с реальностью, они падают. На самом деле в этой ситуации важно работать со своими ложными когнитивными картами и говорить себе, что начальник может кричать, а вы можете на него злиться или не злиться», — сообщила эксперт.

И следующая фраза, как поделилась Дарья Сальникова, с которой стоит работать, — «это он меня обидел, он меня унизил, он меня раскритиковал».

«Это детская, инфантильная позиция, потому что мы все взрослые люди, и все ответственные за свои чувства. На самом деле, если перевести это в я-концепцию, то будет так: я обиделся на него из-за того, что думал, что он на меня не может кричать. То есть я хотел, чтобы он меня не кричал. Тогда нужно понимать, что не все в мире случается так, как мы хотим. Другие люди могут делать, что угодно. Но ваша задача — разобраться со своими чувствами и реакцией, не опираясь на иллюзии», — заключила психолог.

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#конфликт
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Врач раскрыла опасность обезболивающих
Терапевт Тен: бесконтрольный прием обезболивающих опасен для детей и пенсионеров
22 ноября 2024, 12:21

Фото: iStock/ClaudioVentrella

Бесконтрольный прием обезболивающих или противовоспалительных препаратов грозит тяжелыми последствиями для здоровья. Об этом сообщила терапевт Видновской КБ Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, длительное применение НПВП может спровоцировать гастрит и даже язвы желудка.
«Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен и аспирин, раздражают слизистую желудка, особенно при длительном применении или приемах на голодный желудок. Это может вызвать гастрит или даже язвенные поражения. У пациентов с хроническими заболеваниями желудка и кишечника, а также у пожилых людей риск осложнений еще выше», — отметила она в беседе с NEWS.ru.
Тен добавила, что аспирин, ибупрофен, парацетамол и другие обезболивающие не лечат инфекции, а их неконтролируемый прием приведет к проблемам со здоровьем.

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#приём
#препараты
#лекарства
#врач
#здоровье
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Глава Раменского Малышев проверил работу «Мегабака»
22 ноября 2024, 12:17

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Пункт приёма вторичного сырья «Мегабак» посетил с рабочим визитом глава Раменского городского округа Эдуард Малышев, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
На площадке «Мегабак» установлены контейнеры для сбора вторсырья, при этом для бумажных и пластиков отходов предусмотрено несколько баков для разных категорий.

«С удивлением узнал, что, например, газеты и книги перерабатываются отдельно», — поделился Эдуард Малышев.
Площадка «Мегабак» расположена по адресу: ул. 100-й Свирской дивизии, 48. Привести туда отходы на переработку можно самостоятельно: площадка открыта со вторника пор воскресенье с девяти утра до шести вечера. Кроме того, можно заказать вывоз ненужных вещей через сайт мегабак.рф.

Эдуард Малышев сообщил, что в будущем году в округе откроют ещё как минимум одну площадку «Мегабак». В настоящее время идёт подбор локации.

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#раменский городской округ
#раменское
#мегабак
#вторсырьё
#эдуард малышев
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Концерт певицы Натальи Герасимовой из Раменского пройдёт в театре «Градский холл» в марте
22 ноября 2024, 12:10

Фото: istockphoto / cookelma

Оперная певица Наталья Герасимова из Раменского начала подготовку к своему сольному концерту, который пройдёт в марте следующего года в Московском театре «Градский холл», сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.
При выборе даты певица обычно учитывает праздники и школьные каникулы, чтобы всем было удобно посетить мероприятие.

В этом году выступления Герасимовой сопровождались танцевальными номерами Раменского дуэта Сергея Климова и Марии Симкиной. Также на одной сцене с ней выступили преподаватель академического вокала детской школы искусств № 2 Алина Нейдлина, образцовый хор «Юность России» под руководством Натальи Ашуевой и бывший глава Раменского округа Виктор Неволин, занимающийся вокалом.

Певица сообщила, что на следующий год она также пригласит своих друзей из Раменского и театра «Градский холл» на свой концерт.

«Мне хочется, чтобы опера звучала по-новому, чтобы она была доступна всем людям, чтобы они находили в ней современные звучания, а музыка на отягощала. Например, я стараюсь дать звук по-современному. Где-то пою по-эстрадному, где-то в оперной манере, но проще, чтобы люди наслаждались голосом», — рассказала Герасимова.

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#музыка
#опера
#концерт
#певица
#раменский городской округ
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HR-эксперт Мурадян: найм сотрудника по прогнозу таролога является дискриминацией
22 ноября 2024, 11:59

Фото: iStock/Valeria Venezia

Последнее в России отмечают растущий интерес работодателей к услугам тарологов и астрологов при найме сотрудников, однако полагаться на такие практики при окончательном решении будет дискриминацией. Об этом заявил HR-эксперт, член экспертного совета Госдумы Гарри Мурадян. По его словам, прогнозы эзотериков не имеют под собой научного обоснования и не могут считаться профессиональными.
«Тарологи способны привнести интересные идеи и перспективы, но их рекомендации не основаны на объективных данных и фактах, которые являются критически важными при принятии решений о найме. В современном бизнесе важнее всего полагаться на проверенные методы оценки, такие как собеседования, тестирования и оценка профессиональных навыков», — рассказал он в беседе с NEWS.ru.
Мурадян также отметил, что полагание на прогнозы тарологов при найме может негативно сказаться на имидже компании, вызывать раздражение среди уже имеющихся работников, потому лучше стоит вкладываться в развитие систем оценки и повышения квалификации HR-специалистов.

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#рекомендации
#развитие
#астролог
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В Кашире провели встречу по вопросам правовой помощи детям-инвалидам
22 ноября 2024, 11:54

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Встречу с родителями детей-инвалидов провели в подмосковной Кашире в преддверии Всероссийского дня правовой помощи детям, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В ходе встречи старший юрисконсульт Правового управления подмосковного главка МВД и старшим юрисконсульт Правового направления ОМВД России по городскому округу Кашира побеседовали с родителями детей-инвалидов и детей с ОВЗ, которые находятся в расположенном в Кашире отделении реабилитации №2 Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Ступинский», — говорится в сообщении.
Сотрудники правоохранительных органов предупредили присутствующих на встрече о приёмах, которые используют мошенники, а также разъяснили порядок обращения в Дежурную часть отдела полиции.

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#кашира
#родители
#дети-инвалиды
#дети с инвалидностью
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«Провидцы»: Кинологи рассказали, как собаки предчувствуют возвращение хозяина
Кинолог Голубев: собаки чувствуют приход хозяина из-за своего тонкого ощущения мира
22 ноября 2024, 11:42

Фото: iStock/O_Lypa

Наверняка каждый из вас хотя бы раз замечал, как собака быстрее остальных членов семьи понимает, что ее хозяин вот-вот вернется домой. Она может беспокойно ходить у двери, садиться или ложиться у входа. Но как питомцы это понимают?
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что нет никакой мистики в том, что собаки чувствуют приход хозяина.

«Собаки не провидцы, которые знают будущие. Дело в том, что питомцы наделены тонким пониманием окружающего мира. Они замечают такие детали, на которые мы не обращаем внимания. Анализ определенных рутинных действий позволяет им легко понимать, когда примерно вернется их хозяин», — сказал он.

Биологические часы

Люди знают, какой сейчас час, благодаря телефонам, часам и другим устройствам. У собак есть свой способ отслеживать время. Благодаря механизму собственных биологических часов, которые сформировались в процессе эволюции, собаки способны чутко реагировать на повторяющиеся изменения в окружающей среде. Природные циклы и биологические часы помогают питомцу определять время. Дикие предки благодаря этому понимали, когда время для охоты, отдыха, смены локации и других важных действий. Именно поэтому собака может предсказывать, когда хозяин придет домой. Она сопоставляет свои биологические часы с распорядком дня владельца и примерно понимает, когда нужно ждать его возвращения домой.

Звуки

У собак более чувствительные барабанные перепонки, это дает им возможность различать разные звуки, включая движение лифта и переговоры за дверью. Питомец может даже уловить шум шагов человека от лифта к входной двери и раньше всех встретить любимого хозяина.

Распорядок дня

Для собаки нет ничего лучше, чем установленные правила, которые никто не меняет. Она знает, в какой момент времени ее кормят, когда отводят гулять, когда играют. Это и позволяет питомцу определять примерное время возвращения хозяина домой. Если у хозяина одинаковый график работы, и он приходит домой в одно и то же время, это собака запоминает. К моменту, когда владелец подъезжает к дому, питомец уже может ожидать его у двери.

Помимо ориентации на распорядок дня, собака может запоминать определенные действия других членов семьи: например, кто-то из домочадцев накрывает на стол перед приходом хозяина или подготавливает что-то для него. Эти действия помогают ориентироваться питомцу. Собака замечает, как кто-то достал тарелки или пошел к холодильнику. В определенное время суток это означает для нее некий сигнал, что хозяин вот-вот вернется домой.

«Член семьи, к которому больше всего привязана собака, с кем она проводит много времени, кому доверяет и получает удовольствие от общения, имеет большое преимущество перед другими членами семьи: чаще всего питомец будет ожидать и встречать именно этого человека. Предчувствие, что хозяин вот-вот вернется домой — это не мистика, а всего лишь привычка к определённому распорядку дня, развитый интеллект и биологические часы собаки», — заключил Голубев.

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Онколог развеял миф о борьбе с раком
Онколог Черемушкин назвал мифом пользу омега-3 и омега-6 в борьбе с раком
22 ноября 2024, 11:42

Фото: iStock/batuhan toker

Эффективность омега-3 и омега-6 в борьбе с раком является лишь популярным мифом, заявил старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. По его словам, эти полиненасыщенные жирные кислоты могут принести пользу, но точно не в борьбе с онкологией, так как она развивается не из-за их нехватки.
«Какую-то пользу это все несет, потому что там незаменимые аминокислоты, жиры определенные. Но ведь рак развивается в основном не потому, что там чего-то не хватило или, наоборот, чего-то много. Те же лишние витамины и прочее организм выведет, если только там не будет гиперчувствительности или интоксикации от слишком больших доз», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.
Черемушкин отметил, что по тому же принципу противоопухолевыми средствами называть можно буквально все — чистую воду, свежие продукты. Пользу организму можно принести множеством способов, но далеко не все они будут оказывать прямое воздействие на опухоль.
«Поэтому омега-3 и омега-6 не только не предотвратят рак, но и могут сделать хуже. Любое лекарство может оказаться ядом, если вы его даете не в той дозе, не в то время и не тому человеку», — подчеркнул онколог.
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ВТБ рассказал, что в преддверии «чёрной пятницы» выросла активность мошенников
22 ноября 2024, 11:22

Фото: napong rattanaraktiy

В «черную пятницу» аферисты для обмана граждан чаще всего используют одну из трех схем, рассказал РБК, ссылаясь на ВТБ.
Злоумышленники создают поддельные сайты магазинов, где они якобы продают товары по огромной скидке, ещё аферисты рассылают подложные ссылки на предзаказ, предлагают скачать приложение для «получения» промокодов и скидок. В первом и втором случаях цель состоит в том, чтобы украсть данные банковских карт и получить деньги или за несуществующие товары, или за их подделку. В рамках третьей схемы — с использованием мобильного приложения — скачивается вредоносный АРК-файла для системы Android. Он позволяет аферистам заполучить пароли и одноразовые коды. Это открывает им доступ к банковским счетам жертв.

В преддверии «черной пятницы» активность аферистов увеличилась на 30 процентов, подчеркнули в ВТБ.

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