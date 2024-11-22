Суд в Москве оштрафовал комика Поперечного* за дискредитацию ВС РФ

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Тверской районный суд оштрафовал стедапера Данилу Поперечного* на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Ранее он был внесён министерством юстиции РФ в перечень иностранных агентов.
Согласно материалам дела, комик в своей социальной сети разместил тематический пост, в котором выражал негативное отношение к проведению специальной военной операции на территории Украины, передаёт корреспондент РИА Новости. Сам стендапер на заседание не явился, в суде был его представитель.
В реестр иноагентов Поперечный* был включён Минюстом в июне нынешнего года. Как выяснили в ведомстве, комик был респондентом на площадках, предоставляемых иностранными структурами, выступал против спецоперации и распространял ложную информацию о решениях, принимаемых российскими властями.
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* Признан иноагентом в РФ
Александр Бойцов