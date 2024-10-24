В Твери отменили концерт группы «Звери» из-за «неоднозначной позиции артиста»

Роман Билык (Рома Зверь) (Фото РИА Новости/Алексей Майшев)
Администрация города Тверь не согласовала группе «Звери» проведение концерта, который должен был состояться 13 ноября в спортивном комплексе «Юбилейный». Причиной была названа «неоднозначной позиции артиста»
Об этом сообщили музыканты на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Представители коллектива сообщили, что они никак не смогли повлиять на решение тверских властей, которые отказали им в праве выступить перед жителями города. «Звери» пообещали вернуть зрителям все деньги за билеты, а также прислать жителям Твери промокод для покупки билета со скидкой на их концерты в окрестных городах.
Стоит отметить, что в августе 2023 года фронтмен и вокалист группы Рома Зверь (настоящее имя — Роман Билык) и гитарист Герман Осипов выступали перед бойцами в ДНР. Они пели свои песни военнослужащим оперативно-боевого тактического формирования «Каскад».
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