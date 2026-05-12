В семье Ивана Краско раскрыли, что происходит с наследством
Сын актера Федор Краско сообщил, что родные Ивана Краско еще не завершили раздел имущества и ждут решения нотариуса. Об этом пишет StarHit.
Минувшим летом народный артист России ушел из жизни в 94 года. Его близкие до сих пор тяжело переживают утрату. Федор признался, что после смерти отца семья сплотилась еще сильнее. По его словам, для родных сейчас важнее сохранить память об Иване Ивановиче. Тему наследства в семье стараются не выносить на публику. Мужчина подчеркнул, что рассказывать о деталях раздела имущества он не хочет.
Отдельный интерес у родственников вызывает дача под Петербургом. Наследник почти не приезжает туда. Зато его брат Иван навещает дом намного чаще и общается с соседями и родней по линии отца. Федор уточнил, что загородный участок остается семейным местом. Там продолжают бывать племянник артиста Ярослав, его мама Тамара Васильевна и бабушка Галина Дмитриевна. Именно они, как отметил сын звезды, поддерживают уют в доме в СНТ «Культура».
При этом главный вопрос пока остается открытым. Нотариус еще не закончил работу, а значит финальную точку в истории с наследством семья Ивана Краско пока не поставила.
Читайте также: