Зуева показала архивный снимок с дочерью от Козловского — фото
Актриса Ольга Зуева впервые показала редкие семейные снимки с дочерью Одой Валентиной. В личном блоге она опубликовала подборку фотографий, включающую как новые, так и архивные кадры, которые ранее не появлялись в открытом доступе.
В подписи к посту Зуева трогательно обратилась к девочке: «Спасибо моей дочери за то, что она наполняет мое сердце любовью каждый день». При этом лицо ребенка, как и прежде, остается скрытым.
Этого правила вместе с бывшим супругом Данилой Козловским актриса придерживается с самого рождения дочери, объясняя это заботой о безопасности и желанием уберечь девочку от излишнего публичного внимания. Напомним, Ольга Зуева и Данила Козловский состояли в отношениях с 2015 по 2020 год. В этом союзе у них родилась дочь, но вскоре после этого пара рассталась.
В настоящее время Ода Валентина живет с матерью в Нью-Йорке. Козловский регулярно приезжает в США, чтобы видеться с ребенком.
Читайте также: *Запрещен в РФ