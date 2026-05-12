Сын Валерии оказался в центре судебной интриги
В Арбитражный суд Москвы поступило заявление о банкротстве Арсения Шульгина, сына певицы Валерии. Об этом пишет Telegram-канал «Пятый канал|Новости».
Иск о банкротстве подал Филипп Березовский. При этом сумма претензий пока не раскрывается. Документы были зарегистрированы 8 мая, однако дата судебного заседания до сих пор не назначена.
Арсений Шульгин — младший сын композитора и продюсера Александра Шульгина и певицы Валерии. Отказавшись от карьеры пианиста, юноша сосредоточился на блогерстве и предпринимательстве, демонстрировал финансовый успех и хвастал дорогими покупками в соцсетях. Арсений родился в Москве 8 ноября 1998 года. Отец к тому времени был широко известным автором песен.
