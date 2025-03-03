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В Сеть утекли интимные фото Веры Брежневой на фоне слухов о работе в эскорте

Вера Брежнева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Вера Брежнева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева последние несколько лет проживает в Италии. После развода с Меладзе артистка переживает затяжную депрессию и сталкивается с финансовыми трудностями. На фоне массовой отмены ее концертов в Европе появились даже слухи о том, что Брежнева не пренебрегает эскорт услугами, чтобы заработать на жизнь.
Накануне в Сети появились обнаженные снимки певицы. По одной из версий, к сливу фото в Сеть может быть причастен один из состоятельных поклонников артистки.

Примечательно и то, что в галерее Брежневой были откровенные фотографии, датированные 2022-2023 годами. Тогда артистка еще состояла в браке с продюсером Константином Меладзе. Сомнения в том, что снимки предназначались для супруга, вызывает тот факт, что в последние годы совместной жизни были далеко не идеальными. Продюсера неоднократно замечали в обществе других женщин и приписывали ему романы «на стороне».

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Союз с афроамериканцем, детский дом, измены, инсульт и остановка сердца: Как сейчас живёт Ирина Понаровская после утраты детей?
03 марта 2025, 11:36

Ирина Понаровская (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Ирина Понаровская, звезда советской эстрады 80-х и 90-х, 12 марта отметит 72-летие. Однако её жизнь омрачена тяжелой утратой: единственный сын, талантливый художник и дизайнер ювелирных украшений Энтони, скончался в возрасте 39 лет.
Эта трагедия стала огромным ударом для Ирины, её семьи и супруги сына. Помимо этого, у нее была дочка, которую она отдала в детский дом. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».

Остановка сердца и предательство супруга

Ирина Понаровская начала свою карьеру в знаменитом ВИА «Поющие гитары». Будучи студенткой первого курса, она не только присоединилась к ансамблю, но и нашла свою первую любовь — руководителя группы Григория Клеймица. Их брак выглядел прочным, но вмешательство роковой соперницы разрушило его. Не желая мириться с предательством, Понаровская приняла трудное решение о разводе и погрузилась в работу, получая взамен искреннюю любовь зрителей.

Однако судьба решила испытать певицу ещё раз: во время концерта в Курске у неё внезапно ухудшилось состояние. Срочно вызванная скорая помощь везла её в больницу, но по дороге сердце Ирины остановилось. Причиной этого стала серьёзная болезнь почек, долгое время подтачивавшая её здоровье. Врачи уже потеряли надежду, но, словно по воле высших сил, артистка вернулась к жизни.

Фото: iStock/sudok1

Союз с афроамериканцем

Немного спустя после клинической смерти Ирина Понаровская перенесла микроинсульт, который оставил серьезные последствия: полгода она была вынуждена передвигаться с помощью ходунков, а одна сторона её лица оказалась парализована. Эта болезнь заставила певицу сделать паузу в карьере, чтобы сосредоточиться на своем восстановлении.

В этот сложный период в её жизни появился Вейланд Родд — талантливый джазовый певец, сын американских эмигрантов. Он ухаживал за Ириной так романтично, что она не смогла устоять перед его обаянием. Их отношения стали настоящим шоком для семьи артистки, которая категорически не одобряла союз с афроамериканцем. Однако, как известно, любовь не знает границ, и Понаровская, несмотря на мнение близких, с головой погрузилась в мир страстных чувств.

Влюблённые поженились, но у них не получалось стать родителями. Все беременности заканчивались выкидышами.

Приемная дочка и развод

Ирина почти утратила надежду стать матерью, но однажды, во время гастролей, произошло нечто судьбоносное. В её гримёрку вошла незнакомая женщина с очаровательной темнокожей девочкой на руках. Она поделилась своей печальной историей: отец малышки, африканский студент, исчез, а у неё не было средств, чтобы растить ребёнка. Понаровская восприняла это как знак судьбы и, не раздумывая, решила, что маленькая Настя станет её дочерью.

В 1984 году Ирина Понаровская наконец стала матерью, родив сына Энтони от Вейланда Родда. Однако она приняла трудное решение отдать свою приёмную дочь Настю в детский дом. Семейное счастье оказалось недолговечным: через семь лет брак с Вейландом распался из-за его измен и насилия в семье.

Настю удочерила воспитательница детского дома, и, по её словам, в новой семье ей было очень комфортно. Когда Анастасии Кормышевой исполнилось 10 лет, она посетила концерт Ирины Понаровской и даже подарила ей букет цветов. Певица поблагодарила девочку и обняла её, но после выступления, вопреки ожиданиям Насти, так и не подошла к ней.

Фото: iStock/Berezko

Кража украшений

Спустя годы Ирина Понаровская вновь встретилась с приёмной дочерью Анастасией Кормышевой в программе «Жди меня». Певица предложила Насте переехать к ней, и они наладили отношения, включая контакт с сыном Ириной, Энтони.

Однако всё изменилось, когда Анастасия без разрешения примерила золотые украшения Понаровской и отправилась в магазин. Узнав об этом, Ирина выгнала её из дома, обвинив в краже и заявив, что не считает Настю частью своей семьи. Анастасия, возмущаясь, утверждала, что её жизнь превратилась в ад, и предсказала, что жизнь накажет Понаровскую за её поступки.

Похищение сына

После расставания с Вейландом Роддом Ирина Понаровская пережила настоящий кошмар, когда её бывший муж похитил их сына Энтони и исчез. Несмотря на отказ милиции принять заявление о пропаже, Ирина самостоятельно нашла сына в Воронеже и забрала его обратно.

Энтони сталкивался с трудностями в школе, включая жестокое избиение, после чего Ирина отправила его учиться в Норвегию для более безопасной жизни. Взрослея, Энтони обосновался в Эстонии, женился на художнице Анне Чайковской, у них родились двое детей. Позже семья вернулась в Россию, а Энтони стал дизайнером и иногда подрабатывал диджеем, продолжая следовать творческому пути, унаследованному от матери.

Фото: iStock/alexkoral

Лежал без сознания на холодном кафельном полу

Энтони всегда уделял большое внимание своему здоровью: он не употреблял алкоголь, не курил, регулярно занимался спортом и следил за своим питанием. Каждый вечер он завершал день контрастным душем, считая это полезной привычкой. Однако 19 сентября все изменилось. В тот вечер его жена Анна легла спать раньше, а Энтони, как обычно, отправился в ванную. Проснувшись среди ночи, она почувствовала странное беспокойство.

Часы показывали 5 утра, и она услышала шум воды в душе, но мужа рядом не оказалось. Заглянув в ванную, Анна в ужасе застыла: Энтони лежал без сознания на холодном кафельном полу. Вызванные медики констатировали его смерть. Ему было всего 39 лет, и причиной трагедии стала острая сердечная недостаточность.

Для Ирины Понаровской потеря сына стала невыносимым ударом, она настояла на закрытых похоронах. Спустя месяц после трагедии певица решила вернуться к работе, активно принимая заказы на новогодние выступления. Её гонорары заметно выросли, что стало неожиданностью для многих.

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Выложила всю правду: якобы избитая Кудрявцевой няня рассказала о поведении звезды
03 марта 2025, 11:30

Лера Кудрявцева (Фото: Telegram @lerakudryavtseva)

Марина Рассказова, которая работает няней в семье Леры Кудрявцевой, пришла на ток-шоу «Звезды сошлись» и рассказала всю правду о поведении телеведущей.
Напомним, Кудрявцеву обвинили в избиении няни на глазах у дочери. Telegram-канал «Свита короля» написал, что няня якобы сделала замечание телеведущей за то, что та нецензурно ругалась при детях, а в ответ Кудрявцева ударила няню.

«Много пишут неправды, но, чтобы такое! Я не люблю оправдываться, но от всего, что я прочитала, в зобу дыханье сперло! Все няни со мной, у меня одна проработала шесть лет, потом ушла, потому что она была для грудничков. Одна няня с Машей, вторая отдыхает. У меня две няни посменно», — рассказала Кудрявцева.

После этого в студии появилась якобы избитая Кудрявцевой няня Марина Рассказова. Обняв Леру, женщина рассказала всю правду.

«Лера ни на кого не может повысить голос! Я попала как в семью», — отметила Марина.

Тогда адвокат Елена Пономарева посоветовала Кудрявцевой обратиться в полицию и наказать авторов порочащей честь публикации. Журналистам может грозить штраф до 1 млн рублей или даже лишение свободы сроком на два года.

Кудрявцева заявила, что уже подала иск в суд.

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Звезда сериала «СашаТаня» Алина Ланина: тайный муж, двое детей и экранный роман с Сильвестром Андреевичем
03 марта 2025, 11:00

Алина Ланина (Фото: Телеграмм@laninaalina)

Сегодня, 3 марта, звезде сериалов «СашаТаня» и «Тайны института благородных девиц» Алине Ланиной исполняется 36 лет. Яркая, талантливая, трудолюбивая актриса не любит распространяться о своей жизни вне сцены. О том, что известно о личной жизни артистки и о новых творческих начинаниях восходящей звезды кино, читайте в материале «Радио 1».


Биография актрисы


Алина Ланина (Фото: Телеграмм@laninaalina)

Алина Ланина родилась 3 марта 1989 года в городе Екатеринбург. Мама Алины по специальности журналист, а папа — обычный работник завода, увлекающийся живописью. Родители будущей звезды сериалов не смогли сохранить семью, и вскоре папу заменил отчим.

В семье Кизияровой (настоящая фамилия) появились новые члены: братья Ваня и Михаил, а также сестра Катя. В большой семье Алина рано начала проявлять творческие способности, маленькие концерты были обычным семейным делом. В старших классах красавицу Кизиярову заметили в модельном агентстве. В результате Алина получила несколько привлекательных предложений о сотрудничестве. Она посетила такие страны, как Италия, Чили, Франция и Аргентина, но оставаться в индустрии моды не входило в планы будущей актрисы.

Окончив школу, она подала документы в Екатеринбургский театральный институт, который успешно закончила в 2010 году по специальности «актриса драматического театра и кино». Параллельно учебе девушка снималась в кино. В 2006 году она впервые появилась на экране в одном из эпизодов сериала «Детективы». А через два года она исполнила роль Светы, бывшей супруги бизнесмена Столярова, в многосерийной мелодраме «Обручальное кольцо».

Именно во время работы над этим проектом Алину заметил специалист по подбору актёров для сериала «Институт благородных девиц». Он предложил ей пройти пробы для участия в многосерийной исторической драме «Тайны института благородных девиц». После этой роли Алину стали активно приглашать в другие проекты. Актриса снималась в фильмах «Любовь и прочие нелепости», «Детективы», «След», «Склифосовский-2», «Братаны-3», «ЧС» и «Папины дочки», а также сыграла роль Евы в популярном сериале «СашаТаня».


Личная жизнь


Алина Ланина со своими детьми (Фото: Телеграмм@laninaalina)

В сериале «СашаТаня» Алина Ланина сыграла роль жены Сильвестра Андреевича (актера Алексея Климушкина). Роль получилась настолько убедительной, что поклонники актеров решили, что любовь настоящая. По поводу романа Ланиной и Климушкина много судачили и ждали развития отношений, но все оказалось только сплетнями.

В связи с тем, что её поклонники активно обсуждают выдуманные подробности её личной жизни, актриса решила немного приоткрыть завесу тайны и рассказать о том, что происходит на самом деле. Оказалось, что Ланина давно замужем и имеет ребенка. В декабре 2020 года у актрисы родился сын Лёва. Однако имя счастливого отца Алина оставила в секрете. В январе 2023 в семье артистки снова случилось пополнение, родилась дочка Надежда.

«Отец моих детей — лучший друг. Неожиданность для меня и по сей день. Ах, было столько вариантов. За 12 лет мы сотни раз расставались „окончательно и бесповоротно“, самое долгое — на один день. Видимо, наши малыши, тогда еще будущие, возвращали друг к другу вновь и вновь. Иначе объяснить успех нашего союза я не могу», — делилась Ланина в личном блоге.

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Почему поменяла фамилию?


Алина Ланина (Фото: Телеграмм@laninaalina)

Артистка всё ещё использует фамилию Кизиярова, доставшуюся ей от родителей. Однако в 2015 году она решила взять сценический псевдоним, поскольку её настоящая фамилия оказалась слишком сложной для написания.

«До 25 лет была Алиной Кизияровой, а потом взяла творческий псевдоним — документы не меняла. Вы спросите почему? Ну во-первых, мою фамилию постоянно коверкали и неправильно писали в титрах, самый невинный вариант — Кизлярова. А во-вторых, я никогда за нее не держалась, потому что она "чужая"» и папе досталась от отчима, — цитирует слова актрисы издание 7days.ru.

Актриса сейчас


Алина Ланина (Фото: Телеграмм@laninaalina)

Алина Ланина живёт в доме, который купила сама. Он находится в подмосковном клубном коттеджном посёлке Riga Family. Актриса продолжает много работать. В 2024 году в прокат вышли картины «Последний богатырь. Наследие» и «Тётя Марта-2». В 2025 находятся в производстве фильмы «Большой человек», «Про.зрение» и «Тимур и его команда».

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«Товарищи были недовольны»: Галкин* после скандала показал «свежую» Пугачеву
03 марта 2025, 10:26

Максим Галкин* (фото: Instagram** @maxgalkinru)

Максим Галкин* признался, что вызвал возмущение блогеров тем, что опубликовал старые фотографии Аллы Пугачевой.
Галкин* посвятил Пугачевой пост, в котором поздравил супругу с Днем желтых цветов (первое воскресенье весны) и опубликовал серию фотографий певицы. Однако подписчики упрекнули его в том, что комик обманывает людей, публикуя старые фото Пугачевой.

«Под предыдущими фотографиями некоторые товарищи были недовольны тем, что фотографии старые. Вот вам свежая, с сегодняшнего празднования. Привет всем!» — опубликовал новый пост Галкин.

Вместе с сообщением он опубликовал свежее фото жены в кепке на голове и темных очках.

День желтых цветов Пугачева придумала более 50 лет назад. В этот «праздник» она «разрешает» весну.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
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«Бояться надо»: Отец Яниса Тиммы угрожает Седоковой
Отец Яниса Тиммы угрожает Седоковой
03 марта 2025, 09:48

Анна Седакова (Фото: Telegram-канал @secretanna)

Отец баскетболиста Яниса Тиммы Райтис резко высказался после признаний Анны Седоковой о том, что та боится людей.
Ранее Седокова поделилась своими переживаниями в личном телеграм-канале, рассказав, что впервые вышла из дома вечером. Она отметила, что время идет, но ей не становится легче, и страх перед людьми по-прежнему остается. По ее словам, жизнь состоит из детей и остатка работы, которую она пытается собрать.

«Это пишет моя невестка! И это правильно — бояться надо, но поздно. Приглашаю невестку к себе. Я заблокирован уже три года, но благодаря добрым людям это сообщение может до нее дойти», — написал Райтис.

Он также призвал подписчиков не называть Седокову его невесткой, так как она недостойна этого, и назвал певицу чудовищем.

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