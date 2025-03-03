В Сеть утекли интимные фото Веры Брежневой на фоне слухов о работе в эскорте

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева последние несколько лет проживает в Италии. После развода с Меладзе артистка переживает затяжную депрессию и сталкивается с финансовыми трудностями. На фоне массовой отмены ее концертов в Европе появились даже слухи о том, что Брежнева не пренебрегает эскорт услугами, чтобы заработать на жизнь.