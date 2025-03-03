В Сеть утекли интимные фото Веры Брежневой на фоне слухов о работе в эскорте

Вера Брежнева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева последние несколько лет проживает в Италии. После развода с Меладзе артистка переживает затяжную депрессию и сталкивается с финансовыми трудностями. На фоне массовой отмены ее концертов в Европе появились даже слухи о том, что Брежнева не пренебрегает эскорт услугами, чтобы заработать на жизнь.
Накануне в Сети появились обнаженные снимки певицы. По одной из версий, к сливу фото в Сеть может быть причастен один из состоятельных поклонников артистки.
Примечательно и то, что в галерее Брежневой были откровенные фотографии, датированные 2022-2023 годами. Тогда артистка еще состояла в браке с продюсером Константином Меладзе. Сомнения в том, что снимки предназначались для супруга, вызывает тот факт, что в последние годы совместной жизни были далеко не идеальными. Продюсера неоднократно замечали в обществе других женщин и приписывали ему романы «на стороне».
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Примечательно и то, что в галерее Брежневой были откровенные фотографии, датированные 2022-2023 годами. Тогда артистка еще состояла в браке с продюсером Константином Меладзе. Сомнения в том, что снимки предназначались для супруга, вызывает тот факт, что в последние годы совместной жизни были далеко не идеальными. Продюсера неоднократно замечали в обществе других женщин и приписывали ему романы «на стороне».
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Анастасия Хохлова