«На этом всё»: Филипп Киркоров больше не намерен делать пластические операции

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)
Филипп Киркоров, в отличие от многих звёзд, не только не боится менять внешность с помощью пластической хирургии, но и не стыдится в этом признаваться. Певец утверждает, что лёг под нож ради поклонников, поскольку его работа обязывает быть красивым и привлекательным.
Сейчас Киркоров, который действительно помолодел на несколько лет, наконец доволен собой. Он объявил, что больше не планирует делать пластические операции, поскольку для этого не осталось поводов.
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«На этом всё, больше нечего», – отметил Киркоров в беседе с NEWS.ru.Поп-король добавил, что никогда не делал операций на лицо, однако, вероятнее всего, это ложь. После яркого преображения Киркоров похвастался кубиками пресса и округлыми ягодицами. Однако фанаты обратили внимание на помолодевшее лицо звезды. У Филиппа разгладился лоб, взгляд стал более открытым, подтянулась кожа и заострились скулы.
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Анастасия Чинкова