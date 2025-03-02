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«Прекрасная девочка»: Яна Рудковская высказалась об успехе Вали Карнавал

Валя Карнавал (Фото: Инстаграм* @karna.val)

Валя Карнавал (Фото: Инстаграм* @karna.val)

Телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская публично поддержала блогера Валю Карнавал.
На вручение музыкальной премии «Виктория-2025» в «Live Арена» Рудковская пришла со своими сыновьями Александром и Арсением.

На красной дорожке во время общения с журналистами Яна отметила, что Карнавал — весьма приятная и хорошая девушка, заслуживающая внимания и уважения. Продюсер не стала скрывать, что Валя стала одним из немногих блогеров, что ей импонирует, сообщил Teлеграм-канал «Звездач».

«Она прекрасная девочка. Наверное, это один из немногих кейсов, который заслуживает серьезного отношения. К сожалению, я не знаю ни одной песни Вали Карнавал. Хотя она очень красивая девочка, симпатичная, умная. У нее хорошо получается быть и ведущей, и в жюри сидеть. Но вот «Сигма-бой» я знаю!», — поделилась Рудковская.

Вместе с тем Яна высказалась и о молодых певицах, исполняющих композицию «Сигма бой». Рудковская поздравила Betsy и Марию Янковскую с мировым признанием и популярностью их нашумевшей песни.

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Молодая жена, отъезд сына в США и родственные связи с Тутберидзе: как сейчас живет Борис Смолкин из «Моей прекрасной няни»
02 марта 2025, 21:35

Борис Смолкин (Фото: кадр из сериала «Моя прекрасная няня»)

Большинство россиян знает заслуженного артиста России Бориса Смолкина благодаря ситкому «Моя прекрасная няня». В последние годы он отошел в тень. Как сейчас живет артист и чем он занимается?

Карьера Бориса Смолкина

Борис Смолкин появился на свет 2 марта 1948 года в Ленинграде. С раннего возраста его завораживала сцена, в 1972 году артист выпустился из Ленинградского института театра, музыки и кинематографии (факультет музыкальной комедии), потом из аспирантуры.

Борис трудился в Театре музыкальной комедии, являлся постоянным участником Ленинградского театра капустников «Четвертая стена», которым руководил Вадим Жук, а еще исполнял сатирические куплеты в передачах «Бесплатный сыр» и «Плавленый сырок». В 1999 году Смолкин удостоился звания заслуженного артиста России.

Всеобъемлющая слава пришла к нему после выхода сериала «Моя прекрасная няня» в 2004 году. Там артист перевоплотился в дворецкого Константина.

Еще Борис озвучивал Йоду в фильме «Звездные войны», черепаху Скороход в мультфильме «Принцесса-лебедь» и иных персонажей.

С 2014 по 2015 год Смолкин вел юмористическое шоу «Это смешно!» на канале «Россия 1».

Борис Смолкин (Фото: кадр из сериала «Двенадцать чудес»)

Личная жизнь Бориса Смолкина

В молодости актер сыграл свадьбу с артисткой Марией Кузнецовой. У пары родился сын Владимир, но через время союз распался.

«Мне было 22 года, когда мы познакомились, а ей всего 20 лет. Мы прожили где-то лет восемь вместе. Первый раз отцом я стал в 27 лет», — откровенничал Смолкин в программе «Судьба человека».

При этом Борис подчеркивал, что решение развестись было обоюдным.

«Она хотела выйти замуж за другого человека, поэтому захотела развестись. После того как побывали у судьи, мы пошли и выпили по бокалу шампанского с мороженым. На том и расстались», — отмечал артист.

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В конце 90-х актер повстречал концертмейстера Театра музыкальной комедии Светлану. Девушка была моложе его на 23 года, однако отношения трещали по швам не по причине разницы в возрасте, а из-за семейного статуса возлюбленной артиста.

«Я в какой-то момент понял, что надо это все прекратить. Света не понимала. А потом я пошел просто в рукопашную. Меня пугала, конечно, разница в возрасте. Я не хотел ее тащить с собой в стариковское одиночество», — откровенничал звезда «Моей прекрасной няни».

Через некоторое время Светлана развелась с мужем и стала встречаться со Смолкиным. Пара долго держала отношения в тайне, так как влюбленные страшились осуждения. В 1999 году у супругов появился сын Глеб.

Борис Смолкин (Фото: кадр из сериала «Бедные родственники»)

Борис Смолкин сейчас

В настоящее время Борис Смолкин продолжает сниматься в кино, выходить на сцену театра и заниматься озвучкой. Вместе с тем он ведет актерский курс в Балтийском институте в Санкт-Петербурге. В 2022 году вышел мультфильм «Чинк: Хвостатый детектив», в котором Борис подарил своей голос Карлу, а в 2024 зрители увидели «Формулу воды», где Смолкин озвучивал акулу.

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Сын Бориса Смолкина

Младший сын актера Глеб прославился не меньше, чем папа, так как ему удалось добиться успехов в фигурном катании. В паре с дочкой Этери Тутберидзе Дианой Дэвис Смолкин-младший победил в финале Кубка России среди юниоров в 2021 году.

Позднее выяснилось, что дочь Этери Тутберидзе и сын Бориса Смолкина сыграли свадьбу. Они поженились в американском штате Невада 18 марта 2022 года.

С 2022 года фигуристы не появляются на соревнованиях в России. Журналисты говорили, что спортсмены теперь будут представлять Штаты, но они опровергали эти сообщения.

Борис Смолкин (Фото: кадр из сериала «Моя прекрасная няня»)


«Все эти годы, что мы тренируемся в США, у меня постоянные проблемы с въездом. С российским паспортом, к сожалению, очень тяжело относятся к молодым людям. Меня постоянно задерживают на границе, я торчу по шесть-семь часов на каких-то собеседованиях, Диана ждет меня с чемоданами. Это дикая проблема», — уточнял Глеб.

Потом Смолкин-младший и дочь Этери Тутберидзе перешли в сборную Грузии. Тренер сборной России Елена Чайковская спокойно отреагировала на желание молодых людей поменять спортивное гражданство.

«Заявления от Дэвис и Смолкина на переход не поступало, но 22 мая к нам пришел релиз из Грузии с просьбой дать им возможность перехода. Мы рассмотрели этот вопрос, бюро исполкома 25 мая постановило их отпустить. Они полтора года после Олимпийских игр не принимали участия ни в каких соревнованиях, на них не были затрачены деньги. Они не приезжали в Россию, поэтому мы их отпустили», — рассказывала она.

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С трудом передвигалась, но хотела показаться на публике: о чем мечтала Мишель Трахтенберг перед смертью
02 марта 2025, 21:34

Мишель Трахтенберг (Фото: Инстаграм* @michelletrachtenberg)

Умершая на 40-м году жизни актриса Мишель Трахтенберг хотела реабилитировать свою карьеру. Звезда сериала «Сплетница» планировала вернуться в Голливуд.
Близкие к следствию источники исключают криминальный характер смерти актрисы. За год до кончины она перенесла пересадку печени, что могло и сгубить звезду.

За неделю до смерти Трахтенберг уже очень плохо выглядела — она с трудом передвигалась и похудела. Однако актриса проявляла огромную силу воли, и даже надеялась вернуться в Голливуд.

Как сообщил RadarOnline.com, Мишель разработала план по возвращению популярности. Для начала она собиралась снова выходить в свет — в марте планировался благотворительный кинопоказ ее последней картины «Спираль», в которой Трахтенберг подарила голос женщине с ментальным заболеванием. Фильм собирались показать в 2021 году, однако релиз перенесли из-за пандемии коронавируса.

Артистку не смущали проблемы со здоровьем. Она все равно хотела появиться на вечере — по видеосвязи или лично. Однако планам звезды не удалось сбыться.

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#смерть
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Пользуется общественным транспортом и сам ходит за продуктами: Прохор Шаляпин назвал себя скромным человеком
Прохор Шаляпин заявил, что является скромным человеком
02 марта 2025, 21:20

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Прохор Шаляпин рассказывал, что не смог сделать головокружительную карьеру из-за отсутствия поддержки. В связи с этим, хитами похвастаться он не может.
«Не дали возможность открыть рот», – заявлял певец.
Однако со временем Шаляпин смог найти свою нишу и прочно занять её. Сейчас исполнитель доволен своей жизнью.

Прохор уверен, что он создан для счастья, любви и удовольствия. К слову, обвинения в эгоизме певец решительно отрицает и заявляет, что он намного скромнее многих звёзд российского шоу-бизнеса.

Так, например, он регулярно пользуется общественным транспортом и сам ходит за продуктами в магазин. Правда, спокойно ходить по торговым центрам он не может, поскольку слишком много людей узнают его.

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#певец
#шоу
#путешествия
#общественный шоу-бизнес
#карьера
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«Хотел доказать»: Дима Билан рассказал, почему стал заниматься музыкой
Билан заявил, что построить карьеру ему помогла первая любовь
02 марта 2025, 20:02

Дима Билан (фото: Telegram @bilanofficial)

Дима Билан на вручении музыкальной премии «Виктория-2025» рассказал журналистам трогательную историю со времён учёбы в школе. Именно это помогло ему построить карьеру в шоу-бизнесе.
Как оказалось, Дима всегда стремился стать лучше, чтобы доказать своей школьной любви, что чего-то стоит. В дальнейшем, такая стратегия очень помогала артисту.

«Поступил, приехал в Москву я ради того, чтобы доказать, что я сильный, своей любви школьной. Учился, доказывал первой своей девушке, второй, третьей. Вот мой стимул, для меня это было очень важно, я должен был что-то из себя представлять. Так долго боролся за это первое место, так долго всем этим занимался, что в какой-то степени увлёкся, так что теперь пора подумать о каких-то фундаментальных историях личного характера», – поделился заслуженный артист России в беседе с NEWS.ru.
Также Билан рассказал, что его идеал девушки мешает ему в личной жизни.

«Этот идеал мне даже мешает по жизни, потому что это такая яркая вспышка на всю жизнь. Было три колоссальных любви, просто бесконечных, которые я пытаюсь нащупать в сегодняшнем дне», – признался исполнитель.
43-летний Дима Билан никогда не был женат, у него нет детей. Известно, что певец состоял в отношениях с моделью Еленой Кулецкой и бывшей участницей t.A.T.u. Юлей Волковой.

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#певец
#жизнь
#артист
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#шоу-бизнес
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«Он был мерзким»: Андрей Кончаловский унизил голливудскую звезду ради Юлии Высоцкой
Андрей Кончаловский унизил Эмили Блант ради Юлии Высоцкой
02 марта 2025, 19:42

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Актриса Эмили Блант стала знаменитой после выхода на экраны фильма «Дьявол носит Prada». Но даже на пике популярности она не может забыть встречу с российским режиссёром Андреем Кончаловским, который оставил в её душе рану во время проб в его картину «Лев зимой».
Блант делилась, что на площадке царила холодная атмосфера, а поведение кинодеятеля было возмутительным.

«Царила женоненавистническая атмосфера. Я помню, как была раздавлена, когда всё закончилось. Это было ужасно, чувствуешь себя ничтожеством в такой момент… Я просто должна сказать, что он был мерзким... Он был невероятно жесток. Мне казалось, что он специально пытался сбить меня с толку, создать стрессовую атмосферу. Это был момент, когда я почувствовала, что меня просто унижают», – рассказала Блант.
В результате Кончаловский не назначил Блант на роль, а вместо неё утвердил свою супругу Юлию Высоцкую.

К слову, не только Эмили жалуется на поведение режиссёра. Польская актриса Беата Тышкевич рассказывала, что Кончаловский якобы не только давил на её психику, но и влепил ей по итогу пощёчину.

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