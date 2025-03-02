«Прекрасная девочка»: Яна Рудковская высказалась об успехе Вали Карнавал

Валя Карнавал (Фото: Инстаграм* @karna.val)
Телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская публично поддержала блогера Валю Карнавал.
На вручение музыкальной премии «Виктория-2025» в «Live Арена» Рудковская пришла со своими сыновьями Александром и Арсением.
На красной дорожке во время общения с журналистами Яна отметила, что Карнавал — весьма приятная и хорошая девушка, заслуживающая внимания и уважения. Продюсер не стала скрывать, что Валя стала одним из немногих блогеров, что ей импонирует, сообщил Teлеграм-канал «Звездач».
Вместе с тем Яна высказалась и о молодых певицах, исполняющих композицию «Сигма бой». Рудковская поздравила Betsy и Марию Янковскую с мировым признанием и популярностью их нашумевшей песни.
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На красной дорожке во время общения с журналистами Яна отметила, что Карнавал — весьма приятная и хорошая девушка, заслуживающая внимания и уважения. Продюсер не стала скрывать, что Валя стала одним из немногих блогеров, что ей импонирует, сообщил Teлеграм-канал «Звездач».
«Она прекрасная девочка. Наверное, это один из немногих кейсов, который заслуживает серьезного отношения. К сожалению, я не знаю ни одной песни Вали Карнавал. Хотя она очень красивая девочка, симпатичная, умная. У нее хорошо получается быть и ведущей, и в жюри сидеть. Но вот «Сигма-бой» я знаю!», — поделилась Рудковская.
Вместе с тем Яна высказалась и о молодых певицах, исполняющих композицию «Сигма бой». Рудковская поздравила Betsy и Марию Янковскую с мировым признанием и популярностью их нашумевшей песни.
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Ольга Енгалычева