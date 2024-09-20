В двух российских городах отменили концерты исполнителя Shaman

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Концерты российского исполнителя Shaman, которые были запланированы на 24 сентября в Нижнем Тагиле и Магнитогорске, отменили по техническим причинам. Об этом сообщили организаторы мероприятия в соцсети «ВКонтакте».
«Концерт Shaman в Нижнем Тагиле отменен по техническим причинам», – отмечается в сообщении.
Аналогичное заявление об отмене выступления певца в Магнитогорске написали организаторы мероприятия. До этого в СМИ предполагали, что отмена выступлений происходит из-за плохой продажи билетов.
Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, является профессиональным музыкантом с тремя профильными образованиями и двадцатипятилетним опытом сценических выступлений. Несмотря на успешные выступления в шоу «Голос» и конкурсе «Фактор А», ему долго не удавалось добиться значительного успеха.
Ранее сообщалось, что отмена концерта российского певца SHAMANа (Ярослава Дронова) в Ставрополе указывает на то, что общество требует более прозрачного процесса организации крупных мероприятий и учёта общественного мнения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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