В Ярославле отменили спектакль с участием Раппопорт и Серебрякова

Американский актер Карл Уэзерс, известный по множеству фильмов, в частности, как первый соперник Сильвестра Сталлоне в фильмах о Рокки, скончался. Об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на родственников Уэзерс. Отмечается, что он умер во сне у себя дома в окружении близких.