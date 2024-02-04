В Ярославле отменили спектакль с участием Раппопорт и Серебрякова

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Спектакль «Эйнштейн и Маргарита», который должен был состояться 26 февраля на сцене КЗЦ «Миллениум» в Ярославле, отменили. Главные роли в нём исполняют Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков.
В частности, один из активистов с возмущением написал, что считает недопустимым то, что актёры живут за границей, высказываются против проведения специальной военной операции, выражают сочувствие иноагентам, а деньги на своё безбедное существование продолжают зарабатывать в России. Отмечается, что в прошлом году этот спектакль уже был отменён в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге. Теперь его сняли с показа и в Ярославле.
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