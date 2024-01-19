Во Владивостоке власти рекомендовали отменить концерт Дианы Арбениной

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Во Владивостоке власти порекомендовали организаторам отменить концерт певицы Дианы Арбениной, запланированный на 27 февраля. Об этом пишет РИА Новости.
«Деятельность её группы не запрещена. Творческий репертуар соответствует цензуре. Ваша гражданская позиция понятна и оправдана. Согласование концертов и их отмена в компетенции органов государственной власти и органов местного самоуправления, если концерт проходит на открытых площадках. Управлением культуры администрации города Владивостока направлены рекомендации об отмене концерта», — говорится в ответе Муниципального центра управления.
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