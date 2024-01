Во Владивостоке власти рекомендовали отменить концерт Дианы Арбениной

«Не думаю, что он продолжает так делать, но тогда он мог долгое время не принимать душ», —говорит бывший сосед.

Секрет Питта он раскрыл в эфире шоу Live with Kelly and Mark на YouTube. Пристли прославился исполнением роли Брендона Уолша в сериале «Беверли-Хиллз, 90210». По его словам, в конце 1980-х годов он жил с Брэдом Питтом в одной квартире в Лос-Анджелесе, США. Друзья иногда соревновались в том, кто дольше обойдётся без душа. Пристли вспоминает, что Бреду Питту удавалось не мыться дольше, чем ему.В декабре Брэд Питт отметил юбилей. Ему исполнилось 60 лет.Ранее сообщалось, что судебный процесс по разводу голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта завершился спустя семь лет. Об этом сообщает In Touch Weekly.Отмечается, что трое несовершеннолетних детей пары останутся с Джоли. Питт сохраняет за собой право на посещение детей. Он также выплатит 250 миллионов долларов бывшей жене за полный контроль над виноградником, от владения которым Джоли отказалась.Долгий бракоразводный процесс Джоли и Питта завершен Певец Дима Билан посетил Донбасс Тренер Тутберидзе станет ведущей в реалити-шоу про похудение