Во Владивостоке власти рекомендовали отменить концерт Дианы Арбениной

В московский суд Таганского района во вторник, 16 января, поступил иск против блогера Анастасии Ивлеевой с требованием выплатить за провокационную «голую» вечеринку в клубе Mutabor компенсацию морального вреда в размере 1 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.