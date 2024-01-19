В Улан-Удэ отменили концерт Кристины Орбакайте

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Концерт заслуженной артистки России Кристины Орбакайте, запланированный на 13 марта в Улан-Удэ, отменили. Об этом сообщили в Министерстве спорта и молодёжной политики Бурятии.
В ведомстве подчеркнули, что Кристина Орбакайте не является иностранным агентом, поэтому её деятельность на территории России не запрещена. Однако всё же было принято решение об отмене концертов из-за пожеланий граждан и общественных организаций республики.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова