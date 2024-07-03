«Валера работает постоянно»: Психоаналитик уличила Буланову в лукавстве о заработке мужа

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Год назад певица Татьяна Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева, который моложе ее почти на 19 лет. Недавно в одном из интервью певица сообщила о том, что между ними царит гармония и взаимопонимание. Однако комментировать тему денежного достатка и семейного бюджета певица отказалась.
«Если честно, я даже не знаю, сколько зарабатывает мой муж, — это меня не касается. Валера работает, постоянно при деле, остальное для меня — не суть», — заявила она.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» прокомментировала такое заявление, сказав, что вероятнее всего Буланова лукавит, потому что семейный бюджет — это база формирования ячейки общества.
«Когда Буланова говорит, что ей наплевать, сколько зарабатывает ее муж, что она не хочет об этом знать, позвольте предположить, что она лукавит. Либо она просто знает, сколько он зарабатывает, либо они еще не состоялись как пара, а устроили обычный артистический пиар, когда у человека падают рейтинги», — прокомментировала эксперт.
Психоаналитик добавила, что для того, чтобы строить семью, нужно заранее рассказывать друг другу о своих денежных ценностях и то, как вы хотите совместно ими распоряжаться — это партнерская история.
«Тебе нравится хранить общие деньги в тумбочке и расходовать их по согласованию или тебе нравится хранить свои деньги у себя, а общие деньги для всех? — нужно договариваться на берегу», — сообщила специалист.
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