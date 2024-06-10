Психиатр Шуров: Казино и семья несовместимы

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Психиатр Василий Шуров прокомментировал заверения некоторых современных владельцев легальных казино в специально отведённых зонах о том, что современные подобные заведения весьма могут подойти и для семейного отдыха.
Шуров отметил, что понятия «казино» и «семья» несовместимы, поскольку именно игорное ремесло формирует тяжёлую зависимость и, наоборот, разрушает семьи.
А семейный и клинический психолог Олеся Покусаева рассказала, как можно более эффективно провести «цифровой детокс» для избавления от другой современной зависимости – от гаджетов и соцсетей.
Ранее психиатр, сексолог, академик российской Академии медико-технических наук Александр Теслер рассказал в беседе с «Радио 1» о том, почему женщины начинают пить и поддается ли женский алкоголизм лечению.
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«Казино – это система, нацеленная на максимальную прибыль. Они создают супер-комфортные условия для игроков. Сейчас это еще и зона «семейного отдыха». Это очень печально, потому что за семейный отдых выдают формирование страшной зависимости, дающей самый большой процент суицидов и самый большой процент разрушенных семей», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Шуров.
А семейный и клинический психолог Олеся Покусаева рассказала, как можно более эффективно провести «цифровой детокс» для избавления от другой современной зависимости – от гаджетов и соцсетей.
«Я участвовала в «цифровых детоксах» и наблюдала панический страх: «Как же меня день или два не будет на связи? Мир рухнет». У меня был опыт трёхдневного, пятидневного и даже десятидневного детокса без гаджетов. Первый раз кажется, что планета не крутится, когда выключен телефон. На самом деле есть некий круг нужных людей, их можно предупредить, что вас не будет в Сети», — приводит Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru слова Покусаевой.
Ранее психиатр, сексолог, академик российской Академии медико-технических наук Александр Теслер рассказал в беседе с «Радио 1» о том, почему женщины начинают пить и поддается ли женский алкоголизм лечению.
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