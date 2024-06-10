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Психиатр Шуров: Казино и семья несовместимы

10 июня 2024, 23:14
Фото: iStock/Cylonphoto

Фото: iStock/Cylonphoto

Психиатр Василий Шуров прокомментировал заверения некоторых современных владельцев легальных казино в специально отведённых зонах о том, что современные подобные заведения весьма могут подойти и для семейного отдыха.
Шуров отметил, что понятия «казино» и «семья» несовместимы, поскольку именно игорное ремесло формирует тяжёлую зависимость и, наоборот, разрушает семьи.

«Казино – это система, нацеленная на максимальную прибыль. Они создают супер-комфортные условия для игроков. Сейчас это еще и зона «семейного отдыха». Это очень печально, потому что за семейный отдых выдают формирование страшной зависимости, дающей самый большой процент суицидов и самый большой процент разрушенных семей», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Шуров.



А семейный и клинический психолог Олеся Покусаева рассказала, как можно более эффективно провести «цифровой детокс» для избавления от другой современной зависимости – от гаджетов и соцсетей.

«Я участвовала в «цифровых детоксах» и наблюдала панический страх: «Как же меня день или два не будет на связи? Мир рухнет». У меня был опыт трёхдневного, пятидневного и даже десятидневного детокса без гаджетов. Первый раз кажется, что планета не крутится, когда выключен телефон. На самом деле есть некий круг нужных людей, их можно предупредить, что вас не будет в Сети», — приводит Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru слова Покусаевой.

Ранее психиатр, сексолог, академик российской Академии медико-технических наук Александр Теслер рассказал в беседе с «Радио 1» о том, почему женщины начинают пить и поддается ли женский алкоголизм лечению.

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#психолог
#страх
#семья
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#психиатр
Военэксперт Никулин допустил, что молнии могут быть климатическим оружием
10 июня 2024, 23:35

Фото: iStock/Maksym Isachenko

Бывший член комиссии по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин заявил, что молнии могут быть искусственно созданным климатическим оружием.
В подтверждение своей мысли он привёл в пример учёного Николу Теслу, который проводил опыты с рукотворными молниями, бьющими в определенные места.

«То, что сейчас происходит на самом деле мы не знаем, потому что данные засекречены. Никто никогда не сознается в том, что разрабатывает климатическое оружие. Но то, что оно может иметь искусственное происхождение, подозрений всё больше и больше», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Никулин.

Ранее сообщалось, что молния убила мужчину с зонтиком в Подмосковье. Так, мужчина шёл по тротуару около торгового центра «Глобус» на шоссе Энтузиастов во время дождя и в него попал разряд молнии. От травмы он умер на месте.

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#оружие
#данные
#погода
#природа
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Назван метод избежать несправедливых штрафов при использовании каршеринга
Автоюрист Славнов: Фотографируйте состояние арендованного авто
10 июня 2024, 22:59

Фото: iStock/Youngoldman

Автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов заявил, что одним из самых эффективных методов избежать несправедливых штрафов при использовании каршеринга является фиксация состояния авто до и после использования.
«Лишних фотографий в этом деле не бывает. Поэтому у нас всегда будет зацепка: такую-то машину мы взяли с такими-то повреждениями и такую мы отдали», — приводит Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru слова Славнова.

До этого председатель общероссийской общественной организации содействия защите прав пассажиров «Объединение пассажиров» Илья Зотов заявил, что большая часть аварий с такси происходит не по вине таксистов.

«Происходит нарушение скоростного режима другими участниками ДТП. У такси более жёсткие условия. Скорость их движения контролируется со стороны служб агрегатора, которые фиксируют любое превышение скорости. Если водитель часто превышает, его могут временно заблокировать. В этом никто не заинтересован, поэтому большинство водителей соблюдают скоростной режим», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Зотов.

Ранее автоэксперт портала kolesa.ru Евгений Балабас заявил, что судить о китайских автомобильных брендах в целом после двух частных случаев возгораний машин производства Китая не совсем корректно.

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#такси
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#скоростной режим
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Юрист Русяев раскрыл, когда в ресторанах можно не платить
Юрист Русяев: Не оплачивать счёт можно при некачественных блюдах
10 июня 2024, 22:44

Фото: iStock/patpitchaya

Юрист Илья Русяев заявил, что посетитель ресторана вправе не платить за блюда в том случае, если они были поданы в холодном или некачественном виде.
«Ресторан обязан оказать услугу строго в соответствии с заказом потребителя, в ином случае вы имеете право отказаться платить. Если блюдо некачественное: пригорело, пересолено, недоварено и т. д., если нарушена температура подачи: мороженое растаяло, пицца остыла. Если нашли посторонние предметы: волосы, насекомых, стекло и т. д.» — пояснил в беседе с NEWS.ru Русяев.

Он добавил, что для того, чтобы отстоять свои права, лучше зафиксировать нарушения заведения в жалобной книге, а само блюдо сфотографировать.

Ранее адвокат, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Кирилл Полещук заявил, что в наследство можно получить не только деньги и имущество, но и задолженности.

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#юрист
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#право
#рф
#ресторан
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Депутат Останина назвала бесчеловечной идею привлекать детей к опасным работам
10 июня 2024, 21:41

Фото: iStock/af_istocker

Глава комитета по делам семьи Нина Останина раскритиковала идею привлекать подростков к опасным работам с 16-ти лет.
Она назвала такую инициативу бесчеловечной, особенно предлагать подобное в Год семьи парламентарий считает вдвойне неуместным.

«Идея не получит поддержки ни одной фракции в Госдуме. У нас было много вопросов к уже действующему закону о праве на труд несовершеннолетних. И мы уже увидели, что во время трагедии в «Крокус Сити Холле», где работало 105 несовершеннолетних, где дети работали до 12 часов ночи с 18.00. Поэтому я считаю, что это просто нарушение прав детей», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Останина.

Ранее в Московской области школьники и студенты часто стараются найти подработку на время летних каникул.

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Стала известна цена самой дешевой квартиры в Москве под сдачу
«Яндекс Аренда»: Минимальная цена аренды в Москве – 36 тыс рублей
10 июня 2024, 21:19

Фото: iStock/fizkes

Руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков заявил, что минимальная ставка аренды квартиры в июне в столице составила 36 тыс. рублей.
На эти деньги можно снять жильё в поселении Рязановское (Новая Москва). На втором месте оказалась квартира в поселении Кокошкино со средней ставкой 39 тыс. рублей, на третьем —в поселении Десеновское за 40 тыс. рублей.

«Значительную долю вариантов под долгосрочный съём составляют наиболее востребованные и бюджетные форматы — студии и однокомнатные квартиры. Преобладание таких лотов особенно заметно в Новой Москве, где рынок арендного жилья в основном и представлен новостройками с обширным пулом малоформатных лотов», — пояснил в беседе с Газета.ру Жуков.

Ранее директор управления элитной недвижимости компании Анна Раджабова заявила, что районом с самой дорогой недвижимостью является Тверской.

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#аренда
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Глава округа Волошин вместе с химчанами проверил ход благоустройства
10 июня 2024, 18:37

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с жителями, старшими по домам и депутатами провел обход в Новых Химках. Там идёт благоустройство двора дома №54 на Молодёжной улице. Суммарная площадь работ превышает 6 тыс. кв. м., сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Вместе с химчанами выяснили, чего не хватает, на что стоит обратить внимание в первую очередь. Благоустройство дворов - очень важный момент для нас. В этом году обновим 20 дворовых территорий», – сказал Волошин.
Так, во дворе дома №54 в рамках комплексного благоустройства появится детский игровой городок с резиновым покрытием. Специалисты заменят тротуары, асфальтобетонное покрытие и бордюрный камень. По периметру площадок проведут озеленение, установят новые опоры освещения со светодиодными фонарями, информационный стенд, камеры видеонаблюдения, скамейки и урны.

Также в этом году в Химках капитально отремонтируют семь участков дорог. Волошин проверил качество работ на улицах Дружбы и в Молодёжном проезде. Далее ремонт дорог начнут вблизи деревень Покров, Веревское и Клушино, а также на улице Пролетарской.

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#химки
#дмитрий волошин
#благоустройство
#жители
#подмосковье
#московская область
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Климатолог Терешонок спрогнозировал смерчи в Москве в ближайшие дни
10 июня 2024, 18:33

Фото: iStock/Francis Lavigne-Theriault

Климатолог и метеоролог Николай Терешонок заявил, что из-за глобального потепления количество смерчей может увеличится даже в Москве.
«Смерчи появляются в основном в теплые периоды, когда холодные воздушные массы резко вторгаются в жару. Получается, они возникают при возрастании температуры в тропосфере и энергетики в атмосфере. Поэтому смерчи могут появиться в нашем регионе уже в ближайшие дни», — прокомментировал в беседе с «Москвой 24» Терешонок.

А научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в День России, 12 июня, ожидаются грозы и дожди. Погода будет без прояснений.

«Погода напомнит вторник, за исключением того, что прояснений совсем не предвидится. Будет облачно, с кратковременным дождём и грозовой деятельностью. Температура воздуха ночью составит плюс 19-21°C, что считается почти субтропической. А дневные температуры ожидаются 23-28°C. Дождь будет идти в течение дня», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Вильфанд.

Ранее эксперт по выживанию Михаил Макеев заявил, что, оказавшись на улице во время грозы, необходимо избегать открытых пространств.

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#дождь
#погода
#температура
#день россии
#москва
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День России 12 июня: суть и традиции праздника, как отдыхаем
Граждане РФ отпразднуют 12 июня День России
10 июня 2024, 18:30

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

День России — праздник, который символизирует рождение современного государства, суверенитет и процветание страны традиционно отмечается 12 июня. В этом году он выпадает на среду.
Об истории праздника, его сути и отдыхе в связи с торжеством — в материале «Радио 1».

День России: история праздника

Праздник появился 34 года назад, 12 июня 1990 года, когда была подписана Декларация о государственном суверенитете России. Документ положил конец РСФСР и стал законодательным основанием для образования нового государства. Также он установил главенство Конституции России и ее законов.

Торжество начали отмечать не сразу, а лишь спустя два года, когда оно закрепилось на государственном уровне. Первый вариант названия праздника звучал как «День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ». Однако он быстро сменился на более легкий «День России» и в 2002 году это название было закреплено.

Праздник посвящен не только суверенитету, но и единству различных народов страны. В этот день проводится множество торжественных мероприятий, форумов, акций и активностей. Также глава государства Владимир Путин в День России вручает госпремии в области науки и искусства.

Традиции праздника

День России объединяет многонациональное население страны. К празднованию присоединяются все города необъятного государства — от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Наиболее яркие мероприятия традиционно проходят в Москве на Красной площади.

Символ праздника — российский триколор. В этот день флаги вывешивают на балконы и окна, зеркала автомобилей, ими украшают фасады домов. Общественники организуют праздничные акции и флешмобы, некоторые из них проходят и в онлайн.

Мероприятия проходят в разных часовых поясах, но кульминация Дня России всегда — торжественный салют, под звуки которого граждане еще раз поздравляют друг друга с праздником. День России официально является выходным.

Суть праздника


Как рассказала РИА Новости кандидат исторических наук, доцент Мария Косорукова, многие россияне не только не знают сути праздника, но и ошибочно называют его «Днем независимости» по аналогии с подобными в других странах. Это в корне неверный подход.

В День России население отмечает провозглашение государственного суверенитета страны, а также старт совершенно нового этапа российской истории, в который государство вошло как РФ, отмечает эксперт.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, День России — государственный праздник «всех, кто гордится нашей страной, верит в нее, чувствует свою ответственность за настоящее и будущее».

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#праздники
#день россии
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Сотрудники ФСБ задержали в Крыму участника украинского нацбата
10 июня 2024, 18:20

Фото: istockphoto/Junaid Peer

Сотрудники управления ФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю задержали участника незаконного вооружённого формирования. Мужчина является членом националистического «Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана»*.
Установлено, что гражданин России 1980 года вступил в состав дислоцированного тогда на Украине националистического батальона в 2015 году. С того времени он выполнял функциональные обязанности по проверке людей и средств автомобильного транспорта на пунктах пропуска на границе между Россией и Украиной, а также был задействован при охране различных объектов на территории Украины.

Подозреваемый заключён под стражу. Следственный отдел регионального УФСБ возбудил в его отношении уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации). Мужчине может грозить лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

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