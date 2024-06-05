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Семья с чинами: Кем работают мать, дети и дальние родственники Кадырова

«Лента.ру»: Родственники Кадырова заняли более 30 должностей в госструктурах
05 июня 2024, 18:52
Фото: Официальный сайт Кремля

Фото: Официальный сайт Кремля

Родственники главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова заняли не менее 33 должностей в государственных структурах, об этом пишет Lenta.ru.
Подробнее о чиновниках-родственниках чеченского лидера расскажет редакция «Радио 1».

Мать и жена Кадырова




70-летняя мать главы Чечни Аймани Кадырова занимает пост президента общественного фонда имени погибшего отца Рамзана Ахмата Кадырова. Она занялась благотворительностью после смерти супруга, в регионе её деятельность отмечена десятками орденов, медалей, почётных званий, благодарственных писем и других наград. Её имя носит мечеть в Аргуне — это одна из немногих мечетей в мире, названных в честь женщин.

Жена Рамзана Кадырова Медни является вице-президентом фонда Ахмата Кадырова. Это негосударственная должность, но фонд играет важную роль в республике. Супруге чеченского лидера присвоено высшее звание РФ «Мать-героиня», у них с Кадыровым 12 детей.

Дети Кадырова


Старшая дочь Кадырова Айшат со 2 октября 2023 года занимает должность председателя правительства Чеченской Республики. Её супруг Висхан Мацуев возглавляет Министерство сельского хозяйства Чечни.

24-летняя Хадижат Кадырова была занимает должность первого заместителя руководителя администрации главы и правительства республики по взаимодействую с социальным блоком. Её супруг Адам Алханов занимает пост министра здравоохранения региона, а его отец Руслан Алханов является заместитель начальника Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД Российской Федерации.

Третья дочь Рамзана Кадырова Хеди в 2023 году заняла пост куратора в сфере здравоохранения Чечни.

21 мая зять Рамзана Кадырова, муж его дочери Табарик, Рамзан Висмурадов стал главой Министерства по делам молодёжи Чечни. Отец Рамзана Висмурадова и сват главы Чечни Абузайд занимает должность заместителя главы правительства Чеченской Республики.

18-летний сын главы Чечни Ахмат Кадыров, которого назвали в честь деда, в мае перешёл на пост министра по физической культуре и спорту региона. Ему также была поручена должность президента футбольного клуба «Ахмат». В 2024 году Ахмат занял место в составе экспертного совета по сохранению и развитию чеченского языка, руководителем которого является его сестра Хадижат.

16-летний Адам Кадыров занимает пост куратора Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина. В декабре 2023 года его назначили куратором батальона имени Байсангура Беноевского, а уже в ноябре того же года утвердили куратором батальона имени Шейха Мансура, который входит в состав Министерства обороны РФ. Также Адам Кадыров занимает должность начальника отдела безопасности Рамзана Кадырова.

Дяди Кадырова


Один дядя чеченского лидера Хож-Ахмед Кадыров является председателем Совета алимов Северного Кавказа, а второй — Магомед Кадыров — занимает пост президента региональной Федерации тяжелой атлетики.

Сёстры и братья Кадырова


Приёмный брат Кадырова Висита, по данным октября 2020 года, занимал пост заместителя руководителя Роспотребнадзора Чеченской Республики.

Старшая сестра Рамзана Кадырова Зарган работает помощником главы республики по вопросам дошкольного образования, а её муж Рамзан Черхигов занимает пост главы Минтранспорта Чечни. Старший сын пары Идрис возглавляет Госавтоинспекции региона, а младший Адам занял пост министра транспорта, связи и цифрового развития Чечни.

Вторая сестра Рамзана Кадырова Райхана (Зулай) Кадырова работает на должности заместителя управляющего делами главы и правительства Чеченской Республики. Её муж Салман Закриев был избран депутатом парламента региона, где также занимает пост первого заместителя председателя. Их сын Ясин Закриев в 2023 году был утвержден на пост председателя Счётной палаты Чеченской Республики.

Двоюродные братья Кадырова также занимают высокие посты. Турпал-Али Ибрагимов назначен секретарем Совбеза Чеченской Республики, Юсуп Байсултанов — на пост начальника ОМВД в городе Аргун, Идрис Байсултанов стал советником главы Чечни по социальным вопросам, а Одес Байсултанов занимает должность первого заместителя министра спорта России.

Престижную должность занимает и четвероюродный брат Кадырова Хас-Магомед. В 2021 году его избрали мэром Грозного.

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#рамзан кадыров
#чечня
#чиновники
#правительство
Владимир Путин прибыл в «Лахта Центр» в Петербурге
05 июня 2024, 19:53

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин прибыл в многофункциональный комплекс «Лахта Центр», построенный на берегу Финского залива на северо-западе Санкт-Петербурга. Там он проведёт встречу с представителями СМИ.
В поездке российского президента сопровождает глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Об этом в своём телеграм-канале написал журналист ВГТРК Павел Зарубин. До предстоящей встречи с руководителями международных информационных агентств Миллер провёл для главы государства экскурсию и рассказал ему о планах развития комплекса.

Отметим, что башня «Лахта Центр» является самым высоким зданием Европы. Здание стало первым российским небоскребом, получившим мировую премию в области высотной архитектуры Emporis Skyscraper Awards. Эксперты оценили необычную форму башни, комплекс зеленых решений и технологические инновации.

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#путин
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Зеленский прибыл с рабочим визитом в Катар
Зеленский сообщил о прибытии в Катар для переговоров с эмиром
05 июня 2024, 19:45

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Катар с рабочим визитом для переговоров с эмиром страны шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
По словам украинского лидера, в ходе переговоров они обсудят двусторонние вопросы в областях безопасности и экономики.

Зеленский также подчеркнул, что Катар принимал активное участи в организации Саммита мира, который состоится в Швейцарии. Страна должна стать на нём одним из голосов Ближнего Востока за глобальную продовольственную, ядерную и энергетическую безопасность.

Накануне президент Украины посетил Францию, где встретился с представителями ВПК.

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#катар
#украина
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#поездки
#переговоры
#сотрудничество
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В Госдуме ответил на заявление Минобороны Германии о войне с Россией
Караполов: РФ все равно будет готова раньше, к чему бы ни готовилась Германия
05 июня 2024, 19:44

Фото: iStock/Ruma Aktar

Россия будет готова раньше, к чему бы не готовилась Германия. Об этом глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил в беседе с РИА Новости.
Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что стране необходимо подготовиться к войне с Россией к 2029 году.

По словам Картаполова, российская сторона будет внимательно наблюдать за происходящим в Германии. Однако Россия всё равно будет готова раньше них, к чему бы они не готовились.

Ранее в этот день Писториус, отвечая на вопрос депутата бундестага, заявил, что Германия не хочет и не будет становиться стороной конфликта на Украине.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц исключил отправку немецких военных на Украину.

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#госдума
#россия
#германия
#олаф политика
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Роберт Фицо заявил, что не испытывает ненависти к покушавшемуся на него
05 июня 2024, 19:03

Фото: istockphoto/Derek Brumby

Переживший покушение премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не испытывает ненависти к человеку, покушавшемуся на его жизнь, и прощает его. Напомним, мужчина пять раз выстрелил в политика в упор.
Напавший на Фицо заявил, что сделал это потому, что не согласен с политикой словацких властей, напоминает RT. Покушение произошло 15 мая. Одна пуля попала премьер-министру в живот, другая — через живот в тазовую кость, ещё одна — в плечо. Фицо был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Однако через две недели премьера выписали из больницы домой, где он продолжает проходить медицинские и восстановительные процедуры. Дома он обслуживает себя сам, но передвигается пока на костылях, так как повреждения получили органы опорно-двигательной системы. Фицо предполагает вернуться к исполнению своих обязанностей в конце июня - начале июля.

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#больницы
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#покушение
#словакия
#премьер-министр
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Лаврова наградили орденом Жеребца
Лаврова наградили орденом Жеребца в ходе визита в Буркина-Фасо
05 июня 2024, 18:21

Фото: сайт Кремля

Главу МИД России Сергея Лаврова наградили высшей государственной наградой Буркина-Фасо. Об этом российское внешнеполитическое ведомство написало в своём Telegram-канале.
Отмечается, что во время встречи с президентом африканской страны Ибрагимом Траоре Лаврову была вручена высшая государственная награда орден Жеребца.

Напомним, что накануне Лавров впервые прибыл в столицу африканского государства Буркина-Фасо Уагадугу. Эта страна стала третьей в африканском турне главы МИД РФ.

В ходе пресс-конференции Лавров выразил благодарность президенту Буркина-Фасо за его позицию по украинскому конфликту. Также глава ведомства пообещал, что Россия увеличит число военных инструкторов в Буркина-Фасо.

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#сергей лавров
#награда
#россия
#африка
#мид рф
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Скандирование «Россия!» сопровождало автомобиль Лаврова после его прилёта в Чад
05 июня 2024, 18:14

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Республику Чад. Местные жители тепло приветствовали главу российского внешнеполитического ведомства, громко скандируя «Россия! Россия!», когда автомобиль, в котором он ехал, проезжал по улицам Нджамены.
Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Соответствующие видеокадры она выложила в своём телеграм-канале. Российский дипломат с юмором отметила, что приём, оказанный Лаврову, был тёплым во всех отношениях: температура воздуха на улицах Нджамены достигала 42 градусов в тени.

Глава российского МИД посетил Чад в рамках своей поездки по странам Африки. Его турне началось с визита 3 июня в столицу Гвинеи Конакри. После этого Лавров посетил также Республику Конго и Буркина-Фасо. Нынешняя поездка министра на африканский континент стала уже шестой за последние два года.






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#мид рф
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#лавров
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СБУ национализирует имущество, якобы принадлежащее главе Запорожской области Балицкому
СБУ объявила о национализации имущества, якобы принадлежащего Балицкому
05 июня 2024, 17:59

Фото: сайт Кремля

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о национализации имущества, якобы принадлежащего губернатору Запорожской области Евгению Балицкому и его семье. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что Высшим антикоррупционным судом был удовлетворён иск Минюста о взыскании в доход Украины активов Балицкого.

Кроме того, будет национализировано имущество, которым губернатор якобы владеет через членов своей семьи – жены, отца и сына. В числе изъятых активов также числится компания в Киеве, которая занимается ремонтом и обслуживанием самолётов.

В ведомстве также заявили, что большая часть имущества, которое попадёт под национализацию, находится на территории Запорожской области, которая является частью России.

Напомним, что летом 2023 года суд заочно приговорил Балицкого к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В отношении него было возбуждено два уголовных дела: об участии в организации и проведении незаконных референдумов на «временно оккупированной территории» и умышленных действиях, совершённых с целью незаконного изменения границ территории или госграницы Украины.

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#евгений балицкий
#запорожская область
#сбу
#имущество
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«Слишком много знает»: в Госдуме высказались о ликвидации Зеленского
Депутат ГД Вассерман: Зеленского могут ликвидировать после победы Трампа
05 июня 2024, 17:42

Президент Украины Владимир Зеленский может быть ликвидирован при определённых обстоятельствах. Об этом депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил в беседе с «Московским комсомольцем».
По его словам, вопрос физического устранения Зеленского связан с итогами президентских выборов в США. Так, в случае победы Дональда Трампа, главе Украины стоит начать беспокоиться.

Также Вассерман подчеркнул, что нынешнему президенту Джо Байдену выгоднее ликвидировать Зеленского уже сейчас, до прихода к власти Трампа, поскольку украинский лидер «слишком много знает».

Депутат подчеркнул, что тщательно изучил деятельность Байдена и его сына на Украине. Зеленскому не дадут спокойно жить ни в Соединённых Штатах, ни в Европе, поскольку он носитель компромата, а значит и источник повышенной опасности, заключил Вассерман.

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#украина
#сша
#госдума
#анатолий вассерман
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Казахстан не поддерживает санкции США и ЕС, но соблюдает их ради собственной выгоды
Казахстан не поддерживает санкции США и ЕС, однако вынужден соблюдать их
05 июня 2024, 17:38

Фото: iStock/Rainer Puster

Власти Казахстана не поддерживают антироссийские санкции США и Евросоюза, однако вынуждены соблюдать их. Об этом рассказал заместитель премьер-министра республики Серик Жумангарин в рамках брифинга.
«Нас на самом деле это очень сильно задевает. Многие логистические и торговые цепочки разорваны из-за этого. Мы не являемся участником коалиции, не поддерживаем эту санкционную политику односторонне, но мы будем ее соблюдать, потому что нам это выгодно с экономической точки зрения», — заявил Жумангарин.

Он пояснил, что Казахстан не выстоит перед санкционным давлением ввиду небольшой экономики. При этом Жумангарин отметил, что Казахстан находится на связи с США и ЕС по вопросам санкций. По его словам, страну предупреждают о тех или иных мерах, которые могут быть приняты в отношении казахских компаний, тогда страна принимает превентивные меры.

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#сша
#казахстан
#китай
#меры
#ес
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