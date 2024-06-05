Семья с чинами: Кем работают мать, дети и дальние родственники Кадырова

Фото: Официальный сайт Кремля
Родственники главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова заняли не менее 33 должностей в государственных структурах, об этом пишет Lenta.ru.
Подробнее о чиновниках-родственниках чеченского лидера расскажет редакция «Радио 1».
70-летняя мать главы Чечни Аймани Кадырова занимает пост президента общественного фонда имени погибшего отца Рамзана Ахмата Кадырова. Она занялась благотворительностью после смерти супруга, в регионе её деятельность отмечена десятками орденов, медалей, почётных званий, благодарственных писем и других наград. Её имя носит мечеть в Аргуне — это одна из немногих мечетей в мире, названных в честь женщин.
Жена Рамзана Кадырова Медни является вице-президентом фонда Ахмата Кадырова. Это негосударственная должность, но фонд играет важную роль в республике. Супруге чеченского лидера присвоено высшее звание РФ «Мать-героиня», у них с Кадыровым 12 детей.
Старшая дочь Кадырова Айшат со 2 октября 2023 года занимает должность председателя правительства Чеченской Республики. Её супруг Висхан Мацуев возглавляет Министерство сельского хозяйства Чечни.
24-летняя Хадижат Кадырова была занимает должность первого заместителя руководителя администрации главы и правительства республики по взаимодействую с социальным блоком. Её супруг Адам Алханов занимает пост министра здравоохранения региона, а его отец Руслан Алханов является заместитель начальника Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД Российской Федерации.
Третья дочь Рамзана Кадырова Хеди в 2023 году заняла пост куратора в сфере здравоохранения Чечни.
21 мая зять Рамзана Кадырова, муж его дочери Табарик, Рамзан Висмурадов стал главой Министерства по делам молодёжи Чечни. Отец Рамзана Висмурадова и сват главы Чечни Абузайд занимает должность заместителя главы правительства Чеченской Республики.
18-летний сын главы Чечни Ахмат Кадыров, которого назвали в честь деда, в мае перешёл на пост министра по физической культуре и спорту региона. Ему также была поручена должность президента футбольного клуба «Ахмат». В 2024 году Ахмат занял место в составе экспертного совета по сохранению и развитию чеченского языка, руководителем которого является его сестра Хадижат.
16-летний Адам Кадыров занимает пост куратора Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина. В декабре 2023 года его назначили куратором батальона имени Байсангура Беноевского, а уже в ноябре того же года утвердили куратором батальона имени Шейха Мансура, который входит в состав Министерства обороны РФ. Также Адам Кадыров занимает должность начальника отдела безопасности Рамзана Кадырова.
Один дядя чеченского лидера Хож-Ахмед Кадыров является председателем Совета алимов Северного Кавказа, а второй — Магомед Кадыров — занимает пост президента региональной Федерации тяжелой атлетики.
Приёмный брат Кадырова Висита, по данным октября 2020 года, занимал пост заместителя руководителя Роспотребнадзора Чеченской Республики.
Старшая сестра Рамзана Кадырова Зарган работает помощником главы республики по вопросам дошкольного образования, а её муж Рамзан Черхигов занимает пост главы Минтранспорта Чечни. Старший сын пары Идрис возглавляет Госавтоинспекции региона, а младший Адам занял пост министра транспорта, связи и цифрового развития Чечни.
Вторая сестра Рамзана Кадырова Райхана (Зулай) Кадырова работает на должности заместителя управляющего делами главы и правительства Чеченской Республики. Её муж Салман Закриев был избран депутатом парламента региона, где также занимает пост первого заместителя председателя. Их сын Ясин Закриев в 2023 году был утвержден на пост председателя Счётной палаты Чеченской Республики.
Двоюродные братья Кадырова также занимают высокие посты. Турпал-Али Ибрагимов назначен секретарем Совбеза Чеченской Республики, Юсуп Байсултанов — на пост начальника ОМВД в городе Аргун, Идрис Байсултанов стал советником главы Чечни по социальным вопросам, а Одес Байсултанов занимает должность первого заместителя министра спорта России.
Престижную должность занимает и четвероюродный брат Кадырова Хас-Магомед. В 2021 году его избрали мэром Грозного.
Читайте также:
«Поехали»: Кадыров загадал загадку и пообещал миллион нашедшему решение
Вылечим от наркомании: Кадыров «поручил» вырыть яму для Зеленского
Кадыров опубликовал видео, как «Ахмат» уничтожает боевиков ВСУ у Спорного
Мать и жена Кадырова
70-летняя мать главы Чечни Аймани Кадырова занимает пост президента общественного фонда имени погибшего отца Рамзана Ахмата Кадырова. Она занялась благотворительностью после смерти супруга, в регионе её деятельность отмечена десятками орденов, медалей, почётных званий, благодарственных писем и других наград. Её имя носит мечеть в Аргуне — это одна из немногих мечетей в мире, названных в честь женщин.
Жена Рамзана Кадырова Медни является вице-президентом фонда Ахмата Кадырова. Это негосударственная должность, но фонд играет важную роль в республике. Супруге чеченского лидера присвоено высшее звание РФ «Мать-героиня», у них с Кадыровым 12 детей.
Дети Кадырова
Старшая дочь Кадырова Айшат со 2 октября 2023 года занимает должность председателя правительства Чеченской Республики. Её супруг Висхан Мацуев возглавляет Министерство сельского хозяйства Чечни.
24-летняя Хадижат Кадырова была занимает должность первого заместителя руководителя администрации главы и правительства республики по взаимодействую с социальным блоком. Её супруг Адам Алханов занимает пост министра здравоохранения региона, а его отец Руслан Алханов является заместитель начальника Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД Российской Федерации.
Третья дочь Рамзана Кадырова Хеди в 2023 году заняла пост куратора в сфере здравоохранения Чечни.
21 мая зять Рамзана Кадырова, муж его дочери Табарик, Рамзан Висмурадов стал главой Министерства по делам молодёжи Чечни. Отец Рамзана Висмурадова и сват главы Чечни Абузайд занимает должность заместителя главы правительства Чеченской Республики.
18-летний сын главы Чечни Ахмат Кадыров, которого назвали в честь деда, в мае перешёл на пост министра по физической культуре и спорту региона. Ему также была поручена должность президента футбольного клуба «Ахмат». В 2024 году Ахмат занял место в составе экспертного совета по сохранению и развитию чеченского языка, руководителем которого является его сестра Хадижат.
16-летний Адам Кадыров занимает пост куратора Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина. В декабре 2023 года его назначили куратором батальона имени Байсангура Беноевского, а уже в ноябре того же года утвердили куратором батальона имени Шейха Мансура, который входит в состав Министерства обороны РФ. Также Адам Кадыров занимает должность начальника отдела безопасности Рамзана Кадырова.
Дяди Кадырова
Один дядя чеченского лидера Хож-Ахмед Кадыров является председателем Совета алимов Северного Кавказа, а второй — Магомед Кадыров — занимает пост президента региональной Федерации тяжелой атлетики.
Сёстры и братья Кадырова
Приёмный брат Кадырова Висита, по данным октября 2020 года, занимал пост заместителя руководителя Роспотребнадзора Чеченской Республики.
Старшая сестра Рамзана Кадырова Зарган работает помощником главы республики по вопросам дошкольного образования, а её муж Рамзан Черхигов занимает пост главы Минтранспорта Чечни. Старший сын пары Идрис возглавляет Госавтоинспекции региона, а младший Адам занял пост министра транспорта, связи и цифрового развития Чечни.
Вторая сестра Рамзана Кадырова Райхана (Зулай) Кадырова работает на должности заместителя управляющего делами главы и правительства Чеченской Республики. Её муж Салман Закриев был избран депутатом парламента региона, где также занимает пост первого заместителя председателя. Их сын Ясин Закриев в 2023 году был утвержден на пост председателя Счётной палаты Чеченской Республики.
Двоюродные братья Кадырова также занимают высокие посты. Турпал-Али Ибрагимов назначен секретарем Совбеза Чеченской Республики, Юсуп Байсултанов — на пост начальника ОМВД в городе Аргун, Идрис Байсултанов стал советником главы Чечни по социальным вопросам, а Одес Байсултанов занимает должность первого заместителя министра спорта России.
Престижную должность занимает и четвероюродный брат Кадырова Хас-Магомед. В 2021 году его избрали мэром Грозного.
Читайте также:
«Поехали»: Кадыров загадал загадку и пообещал миллион нашедшему решение
Вылечим от наркомании: Кадыров «поручил» вырыть яму для Зеленского
Кадыров опубликовал видео, как «Ахмат» уничтожает боевиков ВСУ у Спорного
Евгения Парфентьева