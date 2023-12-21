Валиева продемонстрировала образ, в котором предстала на жеребьёвке чемпионата России

Фото: istock / proBAKSTER
Российская фигуристка Камила Валиева в телеграм-канале показала подписчиками фотографии с церемонии жеребьевки выступлений в короткой программе среди женщин на предстоящем чемпионате России — 2024.
На фото Валиева позирует на лестнице в элегантном черном платье с разрезом. В качестве дополнения к образу она выбрала туфли на каблуках в тон и пышную укладку.
Спортсменка вытянула на жеребьевке 18-й порядковый номер в короткой программе. Девушка будет выступать последняя на соревнованиях.
Ранее сообщалось, что ледовые представления от Ильи Авербуха в Подмосковье посмотрели уже 11 тысяч зрителей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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