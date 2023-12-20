Названа предварительная причина смерти актёра и танцора Красилова

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По предварительной версии, причиной смерти шоумена, актёра и танцора Дмитрия Красилова стала эндокринопатия, об этом стало известно Telegram-каналу Baza.
Напомним, 17 декабря актёр, возвращаясь домой с работы, пожаловался близким на плохое самочувствие. На следующий день бездыханное тело Красилова было обнаружено в его столичной квартире.
По информации Baza, причиной смерти шоумена стала эндокринопатия - болезнь, спровоцированная нарушением работы эндокринных желез.
К тому же, в крови актёра был обнаружен алкоголь, однако, в каких количествах - не уточняется. Результаты тестов на наличие в крови Красилова наркотических веществ будут готовы через месяц.
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По информации Baza, причиной смерти шоумена стала эндокринопатия - болезнь, спровоцированная нарушением работы эндокринных желез.
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Евгения Парфентьева