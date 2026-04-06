«Ванесса Паради»: Светлана Ходченкова предстала в новом образе
Актриса Светлана Ходченкова решила поэкспериментировать с имиджем. Результатом преображения она поделилась в своем Instagram*.
На свежих снимках артистка запечатлена в голубых джинсах, белой рубашке, длинном пальто и солнцезащитных очках. Вместо привычных гладких волос она выбрала кудри.
Поклонники восхитились преображением звезды. Они оценили ее новую прическу, а также отметили сходство с Ванессой Паради. Кроме того, в комментариях писали, что образ получился стильным и достойным.
Напомним, в прошлом году Ходченкова вышла замуж во второй раз — первый брак с актером Владимиром Яглычем продлился пять лет. О своем избраннике артистка не рассказывала, однако некоторые подробности раскрыла ее мама в эфире телешоу.
