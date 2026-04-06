Жена Александра Цекало связалась с поклониками из больницы — фото
Жена Александра Цекало Дарина Эрвин опубликовала фото из больницы
Супруга продюсера Александра Цекало — Дарина Эрвин — попала в больницу. О происшествии она рассказала подписчикам в запрещённой соцсети, опубликовав фото с больничной койки.
Из подписи к снимку следует, что причиной госпитализации стал приступ аллергии. Ранее Дарина уже сообщала, что на протяжении нескольких лет борется с заболеванием шейного отдела позвоночника, которое развилось из-за длительной работы за мольбертом. Она перенесла несколько операций, что отразилось на её внешности, в том числе привело к заметной худобе.
«Что ж, таблетка от аллергии, главное, что ты пыталась», — иронично прокомментировала своё состояние Эрвин.Уроженка Казахстана, Эрвин много лет живёт в Лос-Анджелесе. С Александром Цекало она познакомилась в 2018 году, а спустя год пара поженилась. Супруги неоднократно приезжали вместе в Москву.