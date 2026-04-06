«Мама умирает?»: Дети онкобольной Лерчек плачут и боятся ее смерти

SHOT: дети онкобольной блогерши Лерчек плачут и боятся ее смерти
Дети блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) опасаются, что их мать может умереть из-за тяжёлой болезни. Об этом в беседе с SHOT рассказал её экс-супруг Артём Чекалин.
По словам отца семейства, десятилетние двойняшки и трехлетний сын тяжело переживают состояние Валерии. Дети проводят большую часть времени с папой, а с мамой видятся лишь в те короткие промежутки, когда её отпускают из больницы. Артём Чекалин отметил, что перед сном дети часто плачут, а однажды он и сам не сдержал слёз вместе с дочерью Алисой.
«Дочка говорит: «папа, а что мама умирает?» — сказал собеседник.
Валерия Чекалина борется с раком желудка четвертой стадии с множественными метастазами. Она проходит курс лучевой терапии в московском онкологическом центре имени Блохина.