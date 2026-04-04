«А я говорила!»: Чеботина отреагировала на помолвку Коки и Масленникова
Люся Чеботина поздравила Клаву Коку с помолвкой после конфликта
Новость о помолвке Клавы Коки и Димы Масленникова вызвала бурную реакцию в соцсетях. Пара получила множество поздравлений, однако особое внимание привлекла реакция Люси Чеботиной в соцсетях.
Певица, с которой у Коки ранее были напряжённые отношения, неожиданно тепло обратилась к коллеге.
«А я говорила-а-а-а! Наконец-то вместе. Поздравляю!», — написала Чеботина, намекнув, что давно догадывалась о романе.Такое публичное поздравление удивило поклонников, ведь ещё недавно между артистками был конфликт. Он начался после неудачной шутки Клавы Коки, которая задела Чеботину. Тогда Люся открыто говорила о своей обиде и даже отмечала, что их пути расходятся.
Теперь же, судя по реакции, отношения между певицами стали более спокойными, а сама ситуация получила неожиданный позитивный поворот.