«А я говорила!»: Чеботина отреагировала на помолвку Коки и Масленникова

04 апреля 2026, 15:12

Люся Чеботина поздравила Клаву Коку с помолвкой после конфликта

Новость о помолвке Клавы Коки и Димы Масленникова вызвала бурную реакцию в соцсетях. Пара получила множество поздравлений, однако особое внимание привлекла реакция Люси Чеботиной в соцсетях.





Певица, с которой у Коки ранее были напряжённые отношения, неожиданно тепло обратилась к коллеге.





«А я говорила-а-а-а! Наконец-то вместе. Поздравляю!», — написала Чеботина, намекнув, что давно догадывалась о романе.