«Важное событие в нашей семье»: Лиза Моряк и Сарик Андреасян крестили дочерей

03 июля 2025, 14:41

Лиза Моряк и Сарик Андреасян крестили дочерей в армянской церкви Москвы

Сарик Андреасян и Лиза Моряк (Фото: Инстаграм*/moryakliza)

Лиза Моряк и Сарик Андреасян накануне крестили своих дочерей — двухлетнюю Элизабет и двухмесячную Шарлиз. Судя по фотографиям из соцсетей актрисы, церемония состоялась в Кафедральноом соборе Преображения Господня, который находится на территории Армянского храмового комплекса в Москве.







«У нас большой праздник. Важное событие в нашей семье, мы крестим наших девочек! Элизабет и Шарлиз», — рассказала артистка. — «Приехали наши родные, даже из Твери и Еревана. Моя бабулечка и прабабушка Элизабет и Шарлиз Зоя Федоровна тоже приехала!»