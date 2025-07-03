«Важное событие в нашей семье»: Лиза Моряк и Сарик Андреасян крестили дочерей
Лиза Моряк и Сарик Андреасян крестили дочерей в армянской церкви Москвы
Лиза Моряк и Сарик Андреасян накануне крестили своих дочерей — двухлетнюю Элизабет и двухмесячную Шарлиз. Судя по фотографиям из соцсетей актрисы, церемония состоялась в Кафедральноом соборе Преображения Господня, который находится на территории Армянского храмового комплекса в Москве.
«У нас большой праздник. Важное событие в нашей семье, мы крестим наших девочек! Элизабет и Шарлиз», — рассказала артистка. — «Приехали наши родные, даже из Твери и Еревана. Моя бабулечка и прабабушка Элизабет и Шарлиз Зоя Федоровна тоже приехала!»Звезда сериала «Жизнь по вызову» поделилась трогательными кадрами с мероприятия. Лиза выбрала нежный образ: розовое платье с оборками, кружевной платок и туфли с декором в виде цветка. Сарик предпочел летний костюм в сочетании с футболкой и кроссовками. Также жена режиссера показала крестильные платья дочерей, похвалив их крестных родителей, которые, вероятно, сами выбирали эти наряды.
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