Жена и падчерица певца Стаса Михайлова снялись в купальниках на пляже в Греции
Пока 55-летний народный артист России Стас Михайлов находится на гастролях, его супруга Инна с другими членами семьи наслаждается отпуском в Греции. Победительница конкурса «Мисс Кировоград-1990» поделилась снимками, сделанными на пляже.
На фотографиях 51-летняя избранница певца предстала в элегантом черном купальнике, подчеркнувшем стройную фигуру. Ее 26-летняя дочь Ева выбрала яркий фисташково-красный бикини с ягодным принтом. Вместе с ними также отдыхают Андрей и Эмилия — сын и внучка бывшей модели.
«Мое счастье! Cемья, дети, внуки! Люблю всех», — написала она в соцсети.Напомним, у звездных супругов четверо наследников от предыдущих браков и двое общих детей — 15-летняя Иванна и 12-летняя Мария.
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