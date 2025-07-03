Жена и падчерица певца Стаса Михайлова снялись в купальниках на пляже в Греции

03 июля 2025, 14:10

Стас Михайлов (Фото: Инстаграм*/inamikhaylova)

Пока 55-летний народный артист России Стас Михайлов находится на гастролях, его супруга Инна с другими членами семьи наслаждается отпуском в Греции. Победительница конкурса «Мисс Кировоград-1990» поделилась снимками, сделанными на пляже.





На фотографиях 51-летняя избранница певца предстала в элегантом черном купальнике, подчеркнувшем стройную фигуру. Ее 26-летняя дочь Ева выбрала яркий фисташково-красный бикини с ягодным принтом. Вместе с ними также отдыхают Андрей и Эмилия — сын и внучка бывшей модели.

«Мое счастье! Cемья, дети, внуки! Люблю всех», — написала она в соцсети.