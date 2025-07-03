Мизулина поддержала SHAMAN на съёмках клипа для «Интервидения» – принесла ему домашнюю еду
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пришла на съёмки клипа SHAMAN и принесла артисту домашнюю еду. Об этом сообщает МУЗ-ТВ.
Отмечается, что накануне Ярослав Дронов завершил съёмки клипа для международного конкурса «Интервидение». На съёмочной площадке присутствовала его возлюбленная Мизулина, которая пришла не только ради маральной поддержки, но и привезла артисту суп и яичницу.
В клипе под песню «Прямо по сердцу» SHAMAN играет одинокого странника на пустынной планете, который ищет смысл жизни. Режиссёры решили через любовь представить ту движущую силу, которая не позволяет герою сдаваться. Многие ожидали увидеть в главной женской роли Мизулину, поскольку она идеально подходит под задуманный образ. Однако Дронов заявил, что предпочитает работать с профессиональной актрисой и не желает смешивать личные отношения с творчеством.
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