Мизулина поддержала SHAMAN на съёмках клипа для «Интервидения» – принесла ему домашнюю еду

03 июля 2025, 14:27

Мизулина принесла домашнюю еду для SHAMAN на съёмки его клипа

SHAMAN (Ярослав Дронов) и Екатерина Мизулина (фото: Telegram @shaman_channel)

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пришла на съёмки клипа SHAMAN и принесла артисту домашнюю еду. Об этом сообщает МУЗ-ТВ.