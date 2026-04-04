Вдова Алексея Янина сквозь слёзы сообщила об уходе 14-летнего сына из дома

04 апреля 2026, 17:11

Вдова Алексея Янина сообщила об уходе 14-летнего сына из дома после конфликта

Дарья Янина (Фото: Instagram* @veneramusic)

Вдова актёра Алексея Янина, певица Дарья Янина (ныне VENERA), обратилась к подписчикам в личном блоге с криком о помощи.





В видеоролике она сквозь слёзы заявила, что 14-летний сын Андрей покинул роднойц дом после случившейся серьёзной ссоры. Певица призналась, что не знает, как выстраивать с ним отношения дальше.



Известно, что Дарья растила мальчика практически без отца: Алексей Янин долго болел и умер осенью 2023 года. Потеря супруга сделала сына центром её вселенной. Артистка заявила, что «залюбливает» подростка из-за страха. Она уже обращалась к психологу, но это не помогает.

«Невероятно за него боюсь, переживаю. Понимаю, что у меня гиперопека. Я потеряла Лёшу, а Андрюша так на него похож... Мне постоянно кажется, что может произойти что-то страшное», — рассказала Янина.