«Слышать не хочу»: с могилы Жанны Фриске украли часы

16 июня 2025, 14:16

Aif: с могилы Жанны Фриске украли оставленные поклонником часы

Жанна Фриске (Фото: РИА Новости/Валерий Мельников)

Оставленные поклонником часы украли с могилы певицы Жанны Фриске. Об этом сообщил aif.ru отец почившей исполнительницы хита «А я все летала» Владимир Копылов. Мужчина сразу заметил, что их нет. При этом микрофон в руке памятника остался.





Владимир Копылов заявил прессе, что хочет изменить монумент. В частности, обновить бронзу и голову памятника. Денег звездный отец, по его словам, просить ни у кого не собирается. Обозреватели спросили, планирует ли вкладываться вдовец Жанны Дмитрий Шепелев.



