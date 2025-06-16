«Слышать не хочу»: с могилы Жанны Фриске украли часы
Aif: с могилы Жанны Фриске украли оставленные поклонником часы
Оставленные поклонником часы украли с могилы певицы Жанны Фриске. Об этом сообщил aif.ru отец почившей исполнительницы хита «А я все летала» Владимир Копылов. Мужчина сразу заметил, что их нет. При этом микрофон в руке памятника остался.
Владимир Копылов заявил прессе, что хочет изменить монумент. В частности, обновить бронзу и голову памятника. Денег звездный отец, по его словам, просить ни у кого не собирается. Обозреватели спросили, планирует ли вкладываться вдовец Жанны Дмитрий Шепелев.
«О чем вы говорите. Я ничего о нем слышать не хочу», — сказал Владимир Копылов.Накануне в воскресенье, 15 июня, исполнилось десять лет со дня смерти Жанны Фриске. На могиле звезды собрались ее родственники и друзья. Была и близкая подруга Жанны Ольга Орлова. Исполнительница песни «Малинки» скончалась в 2015 году от онкологии на 41-м году жизни.