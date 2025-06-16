Агрессивное поведение Джигана, биполярное расстройство Борисовой и депрессия Ахмедовой: 10 российских звезд, страдающих от психических заболеваний
Всё больше публичных людей решаются говорить откровенно о своих переживаниях, расстройствах и лечении. «Радио 1» расскажет о звёздах, которые не побоялись признаться в трудностях — и тем самым помогли другим почувствовать, что они не одни.
Джиган: рецидивы, зависимость и биполярное расстройствоРэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) не раз сталкивался с психическими нарушениями. По его признанию, ему официально поставили диагноз и выдали медицинское заключение. Обострения проявляются агрессивным поведением, эмоциональной нестабильностью и необдуманными поступками. Кроме того, они часто сопровождаются химической зависимостью.
После рождения долгожданного ребёнка состояние артиста резко ухудшилось — окружающие связывают это с наркотиками. Его супруга Оксана Самойлова даже подала на развод, однако впоследствии поддержала мужа и инициировала его лечение в клинике. Диагноз — биполярное расстройство. Родители Джигана периодически добиваются его госпитализации и лечения в специализированных учреждениях.
Гуф: биполярное расстройство и вялотекущая шизофренияАлексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, также откровенно рассказал о своём психическом состоянии. В интервью Ксении Собчак он сообщил, что страдает от «биполярного расстройства личности и вялотекущей шизофрении»
«У меня маниакально-депрессивный психоз и вялотекущая шизофрения. Я лежал в таких "дурках", где ничего не объясняют. В 2000 году положили в 15-ю психиатрическую на Каширке. Мрак был полнейший. Сначала кладут в самую буйную палату, привязывают к кровати, закалывают», — вспоминал рэпер.По его словам, госпитализация нередко происходила на пике обострений. За свою жизнь он был в психбольнице не менее восьми раз. Обострения чаще всего случались после возвращения с Бали — артист связывает это с переменой обстановки и привычек.
Юлия Ахмедова: хроническая депрессияКомик и звезда Stand Up Юлия Ахмедова говорит о своих проблемах с депрессией открыто. По её словам, это состояние сопровождает её с юности. Юлия не только не скрывает своего диагноза, но и активно призывает людей обращаться за помощью и не игнорировать тревожные симптомы.
Лолита Милявская: эмоциональное выгорание и депрессияПевица и актриса Лолита Милявская рассказала, что пережила двухлетний эпизод глубокой депрессии. Причиной стали, по её словам, возрастные изменения и личные кризисы. Артистка призналась, что испытывала полное опустошение и утратила способность чувствовать эмоции. Она также откровенно заявила, что не подходит для семейной жизни и попытки построить отношения после нескольких неудач только усугубляли её состояние.
Дмитрий Позов: депрессия и алкогольная зависимостьКомик Дмитрий Позов, известный зрителям по проекту «Импровизация», сообщил в своём телеграм-канале, что находился на лечении от депрессии и зависимости от алкоголя. По его словам, именно глубокая рефлексия и затяжные размышления привели к психическому истощению.
«Моя рефлексия довела меня до депрессии. А потом… я взрослый, вроде бы осознанный, психопроанализированный, на постоянной связи с психотерапевтом и психологом, с препаратами. И как я решил справляться со всеми бедами? Я начал пить. Не до беспредела, но для меня много и часто. И очень быстро стало еще хуже. Пора остановиться. Пора пересобрать себя, отыскать новые смыслы и идеи. Привести себя в порядок. Физически и психологически», — написал он.
Дана Борисова: биполярное расстройство и пожизненная терапияТелеведущая Дана Борисова, прошедшая курс реабилитации от зависимости в Таиланде, продолжает бороться с последствиями психического расстройства. Уже более десяти лет она живёт с диагнозом «биполярное расстройство». Борисова признаётся, что ежедневно принимает шесть препаратов и регулярно наблюдается у врачей. При обострениях ей требуется госпитализация.
«Я на пожизненной терапии. С утра принимаю шесть таблеток. Без них у меня сильнейшие и затяжные периоды депрессии. При этом у меня случаются приступы мании, которые могут длиться по два месяца» — заявила Дана.
Виктор Сухоруков: алкогольный психоз и отказ от спиртногоАктёр Виктор Сухоруков, прославившийся ролью в фильме «Брат», в 1990-х годах проходил лечение от тяжёлого алкогольного психоза в клинике имени Бехтерева. Его состояние требовало длительного и серьёзного вмешательства. После выхода из больницы артист дал себе слово полностью отказаться от алкоголя — и уже более 20 лет соблюдает этот обет.
Василий Степанов: популярность и последующее забвениеАктёр Василий Степанов, получивший широкую известность после фильма «Обитаемый остров», тяжело перенёс спад в карьере. По словам близких, у него диагностировано маниакальное расстройство и глубокая депрессия. Звезда культового фильма долгое время не мог справиться с апатией и нежеланием жить. Главным триггером стала стремительная потеря популярности и отсутствие новых ролей.
Моргенштерн*: биполярное расстройство и депрессияАлишер Моргенштерн*, рэпер и блогер, в одном из постов признался, что страдает от тяжёлой формы депрессии и биполярного расстройства. По его словам, он начал наблюдаться у специалистов и проходить лечение в психиатрической клинике. Музыкант отметил, что раньше недооценивал серьёзность своего состояния, но теперь осознаёт необходимость терапии.
«Я наконец признал свою болезнь, шиза оказалась не шуткой, и я начал наблюдаться у специалистов», — отметил он.