Агрессивное поведение Джигана, биполярное расстройство Борисовой и депрессия Ахмедовой: 10 российских звезд, страдающих от психических заболеваний

16 июня 2025, 14:40

Джиган и Оксана Самойлова (фото: Instagram*** / iamgeegun)

Всё больше публичных людей решаются говорить откровенно о своих переживаниях, расстройствах и лечении. «Радио 1» расскажет о звёздах, которые не побоялись признаться в трудностях — и тем самым помогли другим почувствовать, что они не одни.





Содержание Джиган: рецидивы, зависимость и биполярное расстройство Гуф: биполярное расстройство и вялотекущая шизофрения Юлия Ахмедова: хроническая депрессия Лолита Милявская: эмоциональное выгорание и депрессия Дмитрий Позов: депрессия и алкогольная зависимость Дана Борисова: биполярное расстройство и пожизненная терапия Виктор Сухоруков: алкогольный психоз и отказ от спиртного Василий Степанов: популярность и последующее забвение Моргенштерн*: биполярное расстройство и депрессия Oxxxymiron**: диагноз, отказ от лечения и самотерапия в текстах

Джиган: рецидивы, зависимость и биполярное расстройство

Гуф: биполярное расстройство и вялотекущая шизофрения

«У меня маниакально-депрессивный психоз и вялотекущая шизофрения. Я лежал в таких "дурках", где ничего не объясняют. В 2000 году положили в 15-ю психиатрическую на Каширке. Мрак был полнейший. Сначала кладут в самую буйную палату, привязывают к кровати, закалывают», — вспоминал рэпер.

Гуф (фото: Instagram*** / therealguf)



Юлия Ахмедова: хроническая депрессия

Юлия Ахмедова (фото: Instagram*** / yakhmedova)



Лолита Милявская: эмоциональное выгорание и депрессия

Лолита Милявская (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)



Дмитрий Позов: депрессия и алкогольная зависимость

«Моя рефлексия довела меня до депрессии. А потом… я взрослый, вроде бы осознанный, психопроанализированный, на постоянной связи с психотерапевтом и психологом, с препаратами. И как я решил справляться со всеми бедами? Я начал пить. Не до беспредела, но для меня много и часто. И очень быстро стало еще хуже. Пора остановиться. Пора пересобрать себя, отыскать новые смыслы и идеи. Привести себя в порядок. Физически и психологически», — написал он.

Дмитрий Позов (фото: Instagram***/ pozov)



Дана Борисова: биполярное расстройство и пожизненная терапия

«Я на пожизненной терапии. С утра принимаю шесть таблеток. Без них у меня сильнейшие и затяжные периоды депрессии. При этом у меня случаются приступы мании, которые могут длиться по два месяца» — заявила Дана.

Дана Борисова (фото: Instagram*** / danaborisova_official)



Виктор Сухоруков: алкогольный психоз и отказ от спиртного

Виктор Сухоруков (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)



Василий Степанов: популярность и последующее забвение

Василий Степанов (фото: РИА Новости / Михаил Мордасов)



Моргенштерн*: биполярное расстройство и депрессия

«Я наконец признал свою болезнь, шиза оказалась не шуткой, и я начал наблюдаться у специалистов», — отметил он.

Моргенштерн* (фото: Instagram*** / morgen_shtern)



Oxxxymiron**: диагноз, отказ от лечения и самотерапия в текстах