«Вечная клятва»: Киркоров назвал слова Пугачёвой о фиктивном браке ложью
Певец Филипп Киркоров раскритиковал слова бывшей жены Аллы Пугачёвой о фиктивном браке. Он высказался об этом в студии шоу «Секрет на миллион».
Артист рассказал, что посмотрел сентябрьское интервью Примадонны, где она назвала их брак фикцией. Киркоров не согласился: они венчались в церкви, и бывшая жена всегда серьёзно относилась к православию.
«Просто так не венчаются в церкви и не говорят перед Богом слова любви и вечную клятву быть до конца», — заявил он.При этом певец поблагодарил Пугачёву за 10 лет брака, особенно за первые три года.
«Я ей бесконечно признателен и буду благодарен всю свою жизнь. Потому что это были 10 фантастических лет, особенно первые три года — это был фейерверк», — признался Филипп.Киркоров развёлся с Аллой Борисовной в 2005 году. Позже она вышла замуж за Максима Галкина*. Певец считает, что бывший ведущий хочет ему подражать.