«Вечная клятва»: Киркоров назвал слова Пугачёвой о фиктивном браке ложью

01 мая 2026, 10:31

Филипп Киркоров опроверг слова Аллы Пугачёвой о фиктивности их брака

Певец Филипп Киркоров раскритиковал слова бывшей жены Аллы Пугачёвой о фиктивном браке. Он высказался об этом в студии шоу «Секрет на миллион».





Артист рассказал, что посмотрел сентябрьское интервью Примадонны, где она назвала их брак фикцией. Киркоров не согласился: они венчались в церкви, и бывшая жена всегда серьёзно относилась к православию.

«Просто так не венчаются в церкви и не говорят перед Богом слова любви и вечную клятву быть до конца», — заявил он.

«Я ей бесконечно признателен и буду благодарен всю свою жизнь. Потому что это были 10 фантастических лет, особенно первые три года — это был фейерверк», — признался Филипп.