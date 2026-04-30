«Начали поступать разного характера сообщения»: Анита Цой запретила своим фанатам «общаться» с ней

30 апреля 2026, 21:12

Певица Анита Цой запретила своим фанатам «общаться» с ней в соцсетях

Анита Цой (Фото: Instagram*/anitatsoy)

Певица Анита Цой стала жертвой телефонных аферистов, которым удалось получить доступ к её аккаунту в одном из популярных российских мессенджеров. Через взломанный профиль злоумышленники начали рассылать ложные сообщения от имени знаменитости, а также распространять недостоверную информацию о ней.





Певица обратилась к поклонникам и подписчикам с просьбой не реагировать на провокации и ни в коем случае не отвечать мошенникам, чтобы не стать жертвой обмана. Об этом артистка рассказала в беседе с Общественной Службой Новостей.





«От моего имени, но уже с других номеров разным людям, которых я знаю и не знаю, начали поступать разного характера сообщения», — добавила Цой.



