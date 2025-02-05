«Вечно молодой»: Том Круз готов на смертельно опасную процедуру для сохранения формы

Том Круз (Фото: соцсети)
Звезды Голливуда идут на разные ухищрения, чтобы избежать старости. В ходу особые диеты, занятия в зале, пластические операции. Том Круз нашел свой путь — это работа с дыханием.
Заинтересовавшись дыхательными техниками и тем, как контроль дыхания влияет на состояние организма, актёр стал пробовать различные способы управления дыханием, сообщает издание Woman.ru со ссылкой на анонимный источник из окружения бывшего супруга Николь Кидман.
Сначала он принудил себя ночью дышать через нос, заклеив для этого рот пластырем. Инсайдер говорит, что каждый вечер перед сном Круз выглядит как заложник, однако наутро чувствует себя помолодевшим.
Том также построил специальный резервуар, в который погружается с кислородными баллонами, задерживая дыхание. Это вошло в его программу тренировок., хотя многие специалисты полагают, что такие эксперименты небезопасны для здоровья.
Том Круз ввел в обиход еще один ритуал для омоложения: криотерапию, воздействие на организм крайне низкими температурами.
Еще актер посещает гипербарические кислородные камеры, где насыщает организм кислородом.
По всей видимости, 62-летний Том Круз планирует наладить личную жизнь. Все его последние возлюбленные были значительно его последние возлюбленные были значительно моложе, а летом 2024 года стали говорить о его романе с 25-летней Викторией Канал. Пару несколько раз видели вместе.
При этом сама Виктория слухи опровергает, и до сих пор подробности и степень близости их отношений остаются тайной.
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Сначала он принудил себя ночью дышать через нос, заклеив для этого рот пластырем. Инсайдер говорит, что каждый вечер перед сном Круз выглядит как заложник, однако наутро чувствует себя помолодевшим.
Том также построил специальный резервуар, в который погружается с кислородными баллонами, задерживая дыхание. Это вошло в его программу тренировок., хотя многие специалисты полагают, что такие эксперименты небезопасны для здоровья.
Том Круз ввел в обиход еще один ритуал для омоложения: криотерапию, воздействие на организм крайне низкими температурами.
Еще актер посещает гипербарические кислородные камеры, где насыщает организм кислородом.
«Он клянется, что это помогает ему оставаться молодым!» — поделился собеседник издания.
По всей видимости, 62-летний Том Круз планирует наладить личную жизнь. Все его последние возлюбленные были значительно его последние возлюбленные были значительно моложе, а летом 2024 года стали говорить о его романе с 25-летней Викторией Канал. Пару несколько раз видели вместе.
«Могло показаться маловероятным, что они станут чем-то большим, чем друзьями, но они практически неразлучны. Они часто виделись, и Виктория прекрасна. Все это происходило у всех на виду», — сообщали инсайдеры.
При этом сама Виктория слухи опровергает, и до сих пор подробности и степень близости их отношений остаются тайной.
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Александр Бойцов