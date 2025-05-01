Ведущая ток-шоу на сексуальную тематику Елена Ханга живет на скромную пенсию: как сложилась жизнь журналистки, ставшей мамой в 39?

Елена Ханга (Фото: РИАА Новости/Екатерина Чеснокова)
Журналистка Елена Ханга недавно стала членом жюри на ежегодной киномузыкальной премии Cinema Jazz Awards.
Каково её нынешнее положение, сколько составляет её пенсия и что известно о её личной жизни? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
В 1987 году она по обмену стажировалась в Бостоне в газете Christian Science Monitor, а затем вернулась в Москву. В 1989 году по приглашению Фонда Рокфеллера уехала в США, где прожила до 1997 года, после чего вернулась в Россию.
Ханга замужем за Игорем Минтусовым, председателем совета директоров Центра политического консультирования. В 2001 году, когда журналистке было 39 лет, у них родилась дочь Елизавета-Анна, названная в честь тренера по теннису Анны Дмитриевой.
В 2000 году она освещала летнюю Олимпиаду в Сиднее. Последняя постоянная программа с её участием на НТВ была закрыта в 2006 году. С 2009 года Ханга работала на канале Russia Today, где вела различные ток-шоу.
В 2022 году она стала ведущей передачи «Просто такая генетика». В конце февраля 2024 года Ханга выступила в качестве члена жюри на ежегодной киномузыкальной премии Cinema Jazz Awards.
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Ранние годы и образованиеЕлена Ханга родилась 1 мая 1962 года в Москве. В детстве, как и её мать, она занималась теннисом и играла за ЦСКА. В 1984 году Елена окончила факультет журналистики МГУ и продолжила обучение, стажируясь в Гарвардском и Нью-Йоркском университетах.
Карьера в журналистикеПосле окончания МГУ Ханга начала свою карьеру в газете «Московские новости». Она была одной из немногих журналистов, присутствовавших на встрече президента СССР Михаила Горбачева и американского лидера Рональда Рейгана в Вашингтоне.
В 1987 году она по обмену стажировалась в Бостоне в газете Christian Science Monitor, а затем вернулась в Москву. В 1989 году по приглашению Фонда Рокфеллера уехала в США, где прожила до 1997 года, после чего вернулась в Россию.
Личная жизньЕлена Ханга — дочь Абдула Кассим Ханги, премьер-министра Занзибара, который подвергся репрессиям и погиб в тюрьме. После его смерти Елена столкнулась с проблемами, связанными с наследством, когда её сводный брат присвоил себе имущество, которое ей должно было достаться.
Ханга замужем за Игорем Минтусовым, председателем совета директоров Центра политического консультирования. В 2001 году, когда журналистке было 39 лет, у них родилась дочь Елизавета-Анна, названная в честь тренера по теннису Анны Дмитриевой.
Фото: iStock/Marina Moskalyuk
Телевизионная карьераЕлена Ханга стала известной в 1980-е годы, играя за «Сборную мира» в КВН. После стажировки в США её пригласили работать на программу «Взгляд» на НТВ. С 1996 года она начала делать спортивные репортажи, а с 1997 года стала ведущей программы «Про это», первого на российском ТВ ток-шоу на сексуальную тематику.
В 2000 году она освещала летнюю Олимпиаду в Сиднее. Последняя постоянная программа с её участием на НТВ была закрыта в 2006 году. С 2009 года Ханга работала на канале Russia Today, где вела различные ток-шоу.
Современные проектыВ настоящее время Елена Ханга занимается проектом для YouTube под названием «ХАНГость», где она беседует со звездами и известными личностями из мира культуры и искусства.
В 2022 году она стала ведущей передачи «Просто такая генетика». В конце февраля 2024 года Ханга выступила в качестве члена жюри на ежегодной киномузыкальной премии Cinema Jazz Awards.
Пенсия и финансовые реалииПо данным «KP.RU», размер пенсии Елены Ханги составляет 17 тысяч рублей. В 2020 году она сообщала о пенсии в размере 23 тысяч рублей и отмечала, что не может позволить себе дорогие вещи, а карманных денег у неё меньше, чем у дочери.
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