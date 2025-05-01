Денис Косяков высказывался против верующих, критиковал специальную военную операцию и КВН: где он сейчас?

Денис Косяков (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Денис Косяков — известный российский артист, автор сценариев и ведущий телевизионных передач, получивший широкую известность благодаря своим выступлениям в юмористических программах и сериалах.
В материале «Радио 1» расскажем причины критики Дениса Косякова в адрес КВН, его текущие занятия и высказывания о специальной военной операции (СВО).
Творческая биография артиста началась с КВН, где он был капитаном зеленоградской команды «УО» и вел Лигу чемпионов КВН Московской области в 2012 году.
Наибольшую известность Косяков получил благодаря участию в шоу «Смех без правил», «Убойная лига» и съемкам в сериалах «Любовь на районе», «Остров» и «Зайцев + 1». В последнем проекте он также выступил в роли сценариста и автора идеи.
Косяков также поделился своими переживаниями: в первую неделю после начала СВО он потерял сон и похудел на шесть килограммов. Он отметил, что ему было трудно смотреть новости и читать комментарии, но со временем нашел способы справляться с эмоциями, общаясь с людьми и читая.
Кроме того, до начала СВО артист выступал против верующих, а также настаивал на том, что россияне должны свергнуть власть, выходя на митинги.
Также актер высказался о ведущем фестиваля «Голосящий КиВиН», Александре Олешко, назвав его «худшим ведущим у КВН».
У них двое сыновей — Денис (родился в 2012 году) и Дмитрий (родился в 2017 году).
Артист мечтал о большой семье и даже рассматривал возможность усыновления ребенка из детского дома. Однако в августе 2023 года он сообщил о разводе с супругой, объяснив это изменениями в жизни жены и ее интересах.
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Чем известен Денис КосяковДенис Косяков родился 1 мая 1984 года в Зеленограде. Он окончил Театральный институт имени Бориса Щукина и служил в Московском академическом театре им. Вл. Маяковского.
Творческая биография артиста началась с КВН, где он был капитаном зеленоградской команды «УО» и вел Лигу чемпионов КВН Московской области в 2012 году.
Наибольшую известность Косяков получил благодаря участию в шоу «Смех без правил», «Убойная лига» и съемкам в сериалах «Любовь на районе», «Остров» и «Зайцев + 1». В последнем проекте он также выступил в роли сценариста и автора идеи.
Фото: iStock/fergregory
Что Денис Косяков говорил о спецоперацииПосле начала специальной военной операции (СВО) в 2022 году, Денис Косяков столкнулся с негативной реакцией в соцсетях. По данным СМИ, он опубликовал пост, где якобы сравнил важность Apple Pay с событиями в Донбассе. Однако в марте 2022 года артист опроверг эту информацию, заявив, что никогда не делал таких сравнений и что это наглая ложь.
Косяков также поделился своими переживаниями: в первую неделю после начала СВО он потерял сон и похудел на шесть килограммов. Он отметил, что ему было трудно смотреть новости и читать комментарии, но со временем нашел способы справляться с эмоциями, общаясь с людьми и читая.
Кроме того, до начала СВО артист выступал против верующих, а также настаивал на том, что россияне должны свергнуть власть, выходя на митинги.
За что Денис Косяков критикует КВНДенис раскритиковал финал Высшей лиги КВН — 2023 за отсутствие новых команд. Он выразил недовольство тем, что игра стала однообразной.
«Мне осточертело это старое одинаковое нечто. Нужна свежая кровь в КВН», — отметил он.
Также актер высказался о ведущем фестиваля «Голосящий КиВиН», Александре Олешко, назвав его «худшим ведущим у КВН».
Фото: iStock/Shumoff
Что известно о личной жизни КосяковаДенис Косяков женился на Елене Фитилевой в 2011 году, пара познакомилась еще в студенчестве.
У них двое сыновей — Денис (родился в 2012 году) и Дмитрий (родился в 2017 году).
Артист мечтал о большой семье и даже рассматривал возможность усыновления ребенка из детского дома. Однако в августе 2023 года он сообщил о разводе с супругой, объяснив это изменениями в жизни жены и ее интересах.
Фото: iStock/Rawf8
Чем сейчас занимается Денис КосяковВ настоящее время Денис Косяков продолжает свою активную деятельность в кино и театре. Запланированы премьеры нескольких его проектов, а также он гастролирует по России с театральной постановкой и выступает на сценах московских театров.
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Дарья Осипова