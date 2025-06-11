«Верните моего мужа!»: Юлию Ковальчук взбесили фанатки Алексея Чумакова

11 июня 2025, 15:13

URA.RU: Юлия Ковальчук попросила фанаток Алексея Чумакова «вернуть ей мужа»

Юлия Ковальчук (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Певицу Юлию Ковальчук возмутила настырность фанаток ее мужа Алексея Чумакова. Звездная пара посетила премьеру фильма «Больше, чем футбол», пишет портал URA.RU.





На знаменитостей тут же набросились журналисты с вопросами о Филиппе Киркорове. Женщина устала общаться с прессой и отошла, а вот муж продолжил разговор с разномастными съемочными группами.



В какой-то момент к Юлии подошел знакомый, которого она попросила «забрать мальчика». Однако ничего не вышло, журналистов тем временем сменили фанатки Алексея, которые попросили совместные снимки с артистом.





«Верните моего мужа!» — не выдержала Ковальчук.