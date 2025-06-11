«Верните моего мужа!»: Юлию Ковальчук взбесили фанатки Алексея Чумакова
URA.RU: Юлия Ковальчук попросила фанаток Алексея Чумакова «вернуть ей мужа»
Певицу Юлию Ковальчук возмутила настырность фанаток ее мужа Алексея Чумакова. Звездная пара посетила премьеру фильма «Больше, чем футбол», пишет портал URA.RU.
На знаменитостей тут же набросились журналисты с вопросами о Филиппе Киркорове. Женщина устала общаться с прессой и отошла, а вот муж продолжил разговор с разномастными съемочными группами.
В какой-то момент к Юлии подошел знакомый, которого она попросила «забрать мальчика». Однако ничего не вышло, журналистов тем временем сменили фанатки Алексея, которые попросили совместные снимки с артистом.
«Верните моего мужа!» — не выдержала Ковальчук.
Ее возмущение тоже не возымело особого эффекта, а когда Чумаков все же вырвался, Юлия напомнила, что у него билеты.