«Верните моего мужа!»: Юлию Ковальчук взбесили фанатки Алексея Чумакова

URA.RU: Юлия Ковальчук попросила фанаток Алексея Чумакова «вернуть ей мужа»
Юлия Ковальчук (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Певицу Юлию Ковальчук возмутила настырность фанаток ее мужа Алексея Чумакова. Звездная пара посетила премьеру фильма «Больше, чем футбол», пишет портал URA.RU.



На знаменитостей тут же набросились журналисты с вопросами о Филиппе Киркорове. Женщина устала общаться с прессой и отошла, а вот муж продолжил разговор с разномастными съемочными группами.

В какой-то момент к Юлии подошел знакомый, которого она попросила «забрать мальчика». Однако ничего не вышло, журналистов тем временем сменили фанатки Алексея, которые попросили совместные снимки с артистом.

«Верните моего мужа!» — не выдержала Ковальчук.

Ее возмущение тоже не возымело особого эффекта, а когда Чумаков все же вырвался, Юлия напомнила, что у него билеты.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 1 0 1