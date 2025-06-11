«Красотка выросла у мамы!»: Ани Лорак показала дочь Софию в день ее 14-летия
Певица Ани Лорак показала дочь Софию в день ее 14-летия
Певица Ани Лорак (Каролина Куек) показала свою дочь Софию в день ее 14-летия. Кадры с празднования опубликованы в соцсетях исполнительницы. Торжество проходило в кругу друзей и близких. Среди гостей можно отметить журналистку Алену Жигалову.
«С днем рождения, Соня! Ну какая же красотка выросла у мамы!» — произнесла она.
Имениннице преподнесли белый торт, украшенный свечками и цветами, которые 14-летняя София задула, загадав желание. Филипп Киркоров не смог поприсутствовать, но поздравил свою крестницу с праздником. Поп-король российской эстрады восстанавливается после полученного в Петербурге во время выступления ожога. Дошло до того, что исполнителя песни «Зайка моя» подколол его коллега по цеху Николай Басков.
*Запрещен в РФ