«Красотка выросла у мамы!»: Ани Лорак показала дочь Софию в день ее 14-летия

11 июня 2025, 13:42

Певица Ани Лорак показала дочь Софию в день ее 14-летия

Ани Лорак (Фото: Instagram*/anilorak)

Певица Ани Лорак (Каролина Куек) показала свою дочь Софию в день ее 14-летия. Кадры с празднования опубликованы в соцсетях исполнительницы. Торжество проходило в кругу друзей и близких. Среди гостей можно отметить журналистку Алену Жигалову.







«С днем рождения, Соня! Ну какая же красотка выросла у мамы!» — произнесла она.

