«Весь в кредитах и залогах»: сын Кадышевой бросил беременную жену без денег в Дубае

Надежда и Григорий Кадышевы (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Сын Надежды Кадышевой Григорий бросил свою вторую жену Габриеллу в Дубае, когда она была на седьмом месяце беременности. Об этом женщина рассказала в интервью StarhHit.
Григорий познакомился с Габриеллой после развода с первой женой, которая лишила его родительских прав. Влюбленные быстро поженились и улетели в путешествие на подаренные на свадьбу деньги.
Позже Григорий уехал под предлогом решения важных вопросов, оставив беременную жену с двумя картами, на которых не было денег. Тогда она сняла недорогую квартиру и ждала мужа, который писал, что денег он найти не может.
На сегодняшний день супруги уже разведены. С сыном мужчина не общается три года. Суд назначил алименты в размере 15 тысяч рублей, однако мужчина не согласен с этим и не платит деньги на ребенка.
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«К концу поездки муж завел песню, что он весь в кредитах и залогах, что у него проблемы по стройке, которая, скорее всего даже не существовала. Нарочито громко разговаривал по телефону, делал вид, что с ним разорвали крупный контракт», — рассказала Габриелла.
Позже Григорий уехал под предлогом решения важных вопросов, оставив беременную жену с двумя картами, на которых не было денег. Тогда она сняла недорогую квартиру и ждала мужа, который писал, что денег он найти не может.
На сегодняшний день супруги уже разведены. С сыном мужчина не общается три года. Суд назначил алименты в размере 15 тысяч рублей, однако мужчина не согласен с этим и не платит деньги на ребенка.
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Элина Позднякова