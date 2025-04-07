Лишение родительских прав, несколько разводов и карьера за счет матери: как живет сын Надежды Кадышевой Григорий Костюк

Надежда Кадышева (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
Надежда Кадышева — известная певица, чьё имя прочно связано с отечественной сценой и народной музыкой. Её творческий путь полон достижений, признания и любви слушателей.
Однако за внешним блеском публичной жизни скрываются личные испытания, решения, повлиявшие на судьбу всей семьи, и непростой путь её сына Григория Костюка — от детства в тени родителей до самостоятельной роли в шоу-бизнесе. О том, как складывалась судьба артистки и её наследника, расскажет «Радио 1».
С Александром Костюком Надежда познакомилась в молодости. Он стал не просто её спутником жизни, а настоящим партнёром, с которым она шаг за шагом преодолевала все испытания. Впрочем, изначально всё было не так просто. Молодая Надежда целых четыре года хранила в себе чувства, надеясь, что Александр первым сделает шаг. И он сделал: подошёл к ней и без лишних слов предложил выйти за него замуж.
Их отношения были построены на искренности, настоящей привязанности и глубоком доверии. Несмотря на романтический старт, дальнейшая жизнь не обернулась сказкой: свадьба в 1983 году стала началом сложного этапа. Молодожёны жили в коммуналке, сражались с нехваткой денег и бытовыми трудностями. Однако они всегда оставались рядом друг с другом, находя в любви и взаимной поддержке силы двигаться вперёд.
Когда Надежда узнала, что беременна, в восторге она не была. Наоборот — пришло смятение. Бытовая нестабильность, финансовые трудности, отсутствие гарантий в будущем — всё это подталкивало к страшной мысли. В какой-то момент она даже всерьёз задумалась об аборте. Однако подойдя к больнице, она решилась набрать номер мужа. Александр не стал уговаривать — он заявил прямо: «Сделаешь аборт — подаю на развод».
В итоге супруги приняли совместное, судьбоносное решение — сохранить ребёнка. 27 мая 1984 года у Надежды и Александра родился сын Григорий. Он стал не просто их первенцем, а настоящим центром семьи, символом их любви и совместного пути.
Детство Григория прошло в Мелитополе. Пока родители ездили по гастролям, за воспитание мальчика отвечала бабушка.
Семья Костюков была крепкой и традиционной, где уважение к старшим и трудолюбие стояли на первом месте. Его дедушка работал на Запорожском автозаводе и часто брал внука с собой в гараж. Именно там Григорий впитывал основы мужского характера: ответственность, усердие и умение работать руками.
Параллельно с этим мальчик всё чаще прикасался к миру искусства. Он брал уроки вокала у мамы, учился играть на музыкальных инструментах, а цену ансамбля «Золотое кольцо» он знал не понаслышке. Всё это шло параллельно с обучением в школе.
Переезд в Москву в 15 лет стал переломным моментом. В столице Григорий окончил школу, поступил в Государственный университет управления и продолжал тянуться к сцене. Он не просто оставался рядом с матерью, он помогал ей: занимался организацией концертов, продюсированием и даже подбирал репертуар.
В 2024 году Григорий стал организатором масштабной выставки сценических костюмов Надежды Кадышевой. Это был не просто жест любви к матери, а попытка сохранить её творческое наследие. Григорий стал не только концертным директором, но и хранителем семейной легенды.
В 2011 году в светских кругах только и говорили о свадьбе Григория Костюка. Его избранницей стала Анжелика Бирюлова — племянница заместителя мэра Москвы. Торжество прошло в усадьбе «Архангельское» на Рублёвке, с шиком и размахом. Ведущим вечера был Николай Басков, а среди гостей — звёзды шоу-бизнеса и политическая элита.
Через четыре года в семье родился сын Алексей. Однако ходили слухи о личных проблемах Григория, о его неидеальном поведении как супруга и отца. В 2017 году брак распался, развод прошёл спокойно, без скандалов. Но это было только начало. В 2021 году Анжелика подала иск о лишении Григория родительских прав. Судебный процесс завершился в 2022 году её победой — Костюка лишили родительских прав. Парадоксально, но сам он, судя по всему, не возражал.
Второй женой Григория стала Габриэлла Мерман — выпускница МГИМО и дочь влиятельного банкира. Она была яркой, творческой и амбициозной, занималась дизайном интерьеров и модой. В мае 2022 года у них родился сын Леонард.
Однако семейное счастье снова дало трещину. Уже в феврале 2023 года Григорий подал на развод. Судебное разбирательство началось с громкого заявления Габриэллы — она сообщила, что у них с Григорием есть ребёнок, о котором он не упомянул в иске. Дело передали в районный суд, начались споры об алиментах и порядке общения с сыном.
На сегодняшний день Григорий выплачивает 15 тысяч рублей в месяц на ребёнка. Но продолжаются разбирательства по поводу дополнительных выплат на содержание бывшей жены.
Интересный факт: обе бывшие супруги Григория знакомы между собой и пользуются услугами одного адвоката.
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Личная жизнь Надежды Кадышевой: как она встретила мужа
С Александром Костюком Надежда познакомилась в молодости. Он стал не просто её спутником жизни, а настоящим партнёром, с которым она шаг за шагом преодолевала все испытания. Впрочем, изначально всё было не так просто. Молодая Надежда целых четыре года хранила в себе чувства, надеясь, что Александр первым сделает шаг. И он сделал: подошёл к ней и без лишних слов предложил выйти за него замуж.
Их отношения были построены на искренности, настоящей привязанности и глубоком доверии. Несмотря на романтический старт, дальнейшая жизнь не обернулась сказкой: свадьба в 1983 году стала началом сложного этапа. Молодожёны жили в коммуналке, сражались с нехваткой денег и бытовыми трудностями. Однако они всегда оставались рядом друг с другом, находя в любви и взаимной поддержке силы двигаться вперёд.
Сложный выбор: беременность и страх перед будущим
Когда Надежда узнала, что беременна, в восторге она не была. Наоборот — пришло смятение. Бытовая нестабильность, финансовые трудности, отсутствие гарантий в будущем — всё это подталкивало к страшной мысли. В какой-то момент она даже всерьёз задумалась об аборте. Однако подойдя к больнице, она решилась набрать номер мужа. Александр не стал уговаривать — он заявил прямо: «Сделаешь аборт — подаю на развод».
В итоге супруги приняли совместное, судьбоносное решение — сохранить ребёнка. 27 мая 1984 года у Надежды и Александра родился сын Григорий. Он стал не просто их первенцем, а настоящим центром семьи, символом их любви и совместного пути.
Надежда Кадышева (фото: РИА Новости / Пелагия Тихонова)
Григорий Костюк: сын знаменитости, выросший в тени сцены
Детство Григория прошло в Мелитополе. Пока родители ездили по гастролям, за воспитание мальчика отвечала бабушка.
Семья Костюков была крепкой и традиционной, где уважение к старшим и трудолюбие стояли на первом месте. Его дедушка работал на Запорожском автозаводе и часто брал внука с собой в гараж. Именно там Григорий впитывал основы мужского характера: ответственность, усердие и умение работать руками.
Параллельно с этим мальчик всё чаще прикасался к миру искусства. Он брал уроки вокала у мамы, учился играть на музыкальных инструментах, а цену ансамбля «Золотое кольцо» он знал не понаслышке. Всё это шло параллельно с обучением в школе.
Переезд в Москву в 15 лет стал переломным моментом. В столице Григорий окончил школу, поступил в Государственный университет управления и продолжал тянуться к сцене. Он не просто оставался рядом с матерью, он помогал ей: занимался организацией концертов, продюсированием и даже подбирал репертуар.
Семейный бизнес: продолжение наследия Кадышевой
В 2024 году Григорий стал организатором масштабной выставки сценических костюмов Надежды Кадышевой. Это был не просто жест любви к матери, а попытка сохранить её творческое наследие. Григорий стал не только концертным директором, но и хранителем семейной легенды.
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Личная жизнь Григория: роскошь, разводы и скандалы
В 2011 году в светских кругах только и говорили о свадьбе Григория Костюка. Его избранницей стала Анжелика Бирюлова — племянница заместителя мэра Москвы. Торжество прошло в усадьбе «Архангельское» на Рублёвке, с шиком и размахом. Ведущим вечера был Николай Басков, а среди гостей — звёзды шоу-бизнеса и политическая элита.
Надежда Кадышева (фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)
Через четыре года в семье родился сын Алексей. Однако ходили слухи о личных проблемах Григория, о его неидеальном поведении как супруга и отца. В 2017 году брак распался, развод прошёл спокойно, без скандалов. Но это было только начало. В 2021 году Анжелика подала иск о лишении Григория родительских прав. Судебный процесс завершился в 2022 году её победой — Костюка лишили родительских прав. Парадоксально, но сам он, судя по всему, не возражал.
Новая семья, новый ребёнок — и новый развод
Второй женой Григория стала Габриэлла Мерман — выпускница МГИМО и дочь влиятельного банкира. Она была яркой, творческой и амбициозной, занималась дизайном интерьеров и модой. В мае 2022 года у них родился сын Леонард.
Однако семейное счастье снова дало трещину. Уже в феврале 2023 года Григорий подал на развод. Судебное разбирательство началось с громкого заявления Габриэллы — она сообщила, что у них с Григорием есть ребёнок, о котором он не упомянул в иске. Дело передали в районный суд, начались споры об алиментах и порядке общения с сыном.
На сегодняшний день Григорий выплачивает 15 тысяч рублей в месяц на ребёнка. Но продолжаются разбирательства по поводу дополнительных выплат на содержание бывшей жены.
Интересный факт: обе бывшие супруги Григория знакомы между собой и пользуются услугами одного адвоката.
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Дайана Хусинова