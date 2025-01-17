Скандалы в семье Кадышевой: слухи о разводе с мужем и «дележка» бизнеса

Надежда Кадышева (Фото: соцсети)
Легенда российской сцены, 65-летняя Надежда Кадышева стала центром внимания из-за бесчисленных слухов вокруг личной жизни певицы. Про семейные скандалы и раздел бизнеса с мужем читайте в этом материале.
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Раздел бизнеса Кадышевой и ее мужа
Как пишут в Avia.pro, инсайдеры сообщают о разладе в семье певицы и разделе бизнеса. К примеру есть информация о том, что Кадышева разошлась с мужем Александром Костюком и выдворила его из театра «Золотое кольцо», которым они руководили вместе. В одном из telegram-каналов указали, певица отдала долю супруга в бизнесе своему сыну. На фоне этого возникает вопрос: Кадышева решила разорвать с мужем не только личные, но и деловые отношения?
Александр Костюк и Надежда Кадышева (Фото: соцсети)
Развод семейной пары
Как отмечают инсайдеры, развод пары похоже неизбежен. При этом приближенные к семье люди отказываются комментировать какие-либо слухи. Указывается, что Кадышева собирается войти в 2025 год с чистого листа и заострить все свое внимание исключительно на карьере. На фоне слухов поклонники заваливают Надежду комментариями с поддержкой. Несмотря на все проблемы, артистка продолжает быть востребованной, собирать полные залы и являться символом русской сцены.
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Иван Мусатов