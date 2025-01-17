Скандалы в семье Кадышевой: слухи о разводе с мужем и «дележка» бизнеса

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Легенда российской сцены, 65-летняя Надежда Кадышева стала центром внимания из-за бесчисленных слухов вокруг личной жизни певицы. Про семейные скандалы и раздел бизнеса с мужем читайте в этом материале.