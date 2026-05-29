Полина Диброва призналась, что была в замке Аллы Пугачёвой с мужем и любовником
Полина Диброва в шоу «Обсуждаем, но не осуждаем» на радио «КП» рассказала, что не раз бывала в замке Аллы Пугачёвой в деревне Грязь.
Модель не уточнила цель визита, но призналась: в такой обстановке жить бы она не смогла.
«Я была в замке Пугачёвой. Мы туда ездили и с Дмитрием, и с Романом. Для меня обстановка необычная и, скажем так, жить бы я там точно не смогла. Но интересно», — заявила она.Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва подчеркнула: она не представляет людей, которые купят этот дом. Однако видит потенциал для покупки под особые случаи — например, для тематических вечеринок или для фанатов Пугачёвой.
«Зачем покупать что-то огромное и вкладывать кучу денег туда, если у тебя нет возможности? Жить нужно всегда по средствам», — отметила модель.