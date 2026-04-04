Александр Петров признался в «белой зависти» к успеху Юры Борисова

Александр Петров

Александр Петров высказался о международном успехе своих коллег — Юры Борисова и Марка Эйдельштейна, чьи карьеры активно развиваются за рубежом.



В новом выпуске шоу «Dreamcast» актёр признался, что достижения друзей вызывают у него чувство так называемой «белой зависти».

По словам Петрова, речь идёт не о негативных эмоциях, а о здоровой конкуренции, которая может стать мощным стимулом для профессионального роста. Он отметил, что искренне рад за коллег и особенно за Юру Борисова, с которым его связывают дружеские отношения.

Актёр подчеркнул, что Борисов, по его мнению, был максимально готов к такому уровню признания. При этом успех коллеги стал для него дополнительной мотивацией двигаться вперёд и развиваться в профессии.

Петров также напомнил, что сам не раз говорил о мечте получить «Оскар», поэтому достижения друзей воспринимает как ориентир и вдохновение для собственных целей.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

