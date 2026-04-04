«Мы совершенно не похожи»: Наташа Королёва сравнила себя с Юлией Проскуряковой
Наташа Королёва во время визита в Нижний Новгород прокомментировала частые сравнения с Юлией Проскуряковой — нынешней супругой её бывшего мужа Игоря Николаева. Певица призналась, что не считает их похожими внешне. Об этом сообщает Super.
По словам Королёвой, сходство можно увидеть разве что в лёгкости характера и жизнерадостности, но в остальном они абсолютно разные. Артистка подчеркнула, что у них отличается темперамент и подход к семейной жизни.
С иронией она отметила, что в своё время была «слишком сильным ураганом» в отношениях с Николаевым. В отличие от неё, Проскурякова, как считает певица, более спокойная и умеет сглаживать конфликты, что, по её мнению, лучше подходит композитору.
Несмотря на прошлые отношения, Королёва тепло отзывается о нынешней избраннице бывшего мужа. Она рассказала, что при знакомстве даже делилась с ней советами, отметив, что творческие люди часто бывают непростыми, и этот опыт может оказаться полезным.
