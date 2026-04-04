«Мы совершенно не похожи»: Наташа Королёва сравнила себя с Юлией Проскуряковой

Наташа Королёва во время визита в Нижний Новгород прокомментировала частые сравнения с Юлией Проскуряковой — нынешней супругой её бывшего мужа Игоря Николаева. Певица призналась, что не считает их похожими внешне. Об этом сообщает Super.



По словам Королёвой, сходство можно увидеть разве что в лёгкости характера и жизнерадостности, но в остальном они абсолютно разные. Артистка подчеркнула, что у них отличается темперамент и подход к семейной жизни.

С иронией она отметила, что в своё время была «слишком сильным ураганом» в отношениях с Николаевым. В отличие от неё, Проскурякова, как считает певица, более спокойная и умеет сглаживать конфликты, что, по её мнению, лучше подходит композитору.

Несмотря на прошлые отношения, Королёва тепло отзывается о нынешней избраннице бывшего мужа. Она рассказала, что при знакомстве даже делилась с ней советами, отметив, что творческие люди часто бывают непростыми, и этот опыт может оказаться полезным.

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

