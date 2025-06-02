«Видела в нашей гримерке»: Катя Лель раскрыла правду об отношениях Лепса с 19-летней Кибой

02 июня 2025, 10:44

Катя Лель утверждает, что у Лепса и 19-летней Кибы настоящие отношения

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Telegram @gvleps_official)

Певица Катя Лель прокомментировала отношения коллеги Григория Лепса с 19-летней Авророй Кибой. Многие подозревают, что их связывает лишь пиар-роман, однако исполнительница хита «Мой мармеладный» поспешила опровергнуть неправильные домыслы.





Лель призналась, что наблюдала за Лепсом и Авророй в гримёрке, когда они не находились под камерами. Певица увидела, что невеста заботится об избраннике, поэтому не сомневается в искренности их чувств.





«То, что видела я в нашей гримёрке, она за ним прям старалась присматривать и быть очень искренней – быть настоящей второй половиной, которая рядом с мужчиной», – поделилась Лель в беседе с «Пятым каналом».