У Григория Лепса и его 19-летней невесты появился очаровательный малыш
Григорий Лепс завел щенка таксы и выложил с ним видео
Григорий Лепс пополнил число домашних любимцев — в его доме появился щенок таксы. Исполнитель хита «Самый лучший день» выложил видео с новым членом семьи в своем Instagram*.
«Новый житель», — гласит подпись к ролику.Это уже вторая собака в доме певца — пять лет назад он приютил веймаранера по кличке Джонни. Поклонники вспомнили, что в прошлом году музыкант говорил о планах переехать за город и завести много собак после выхода на пенсию.
Кадр из видео Инстаграм* @gvleps
Как пишет «Экспресс газета», сейчас он строит загородный дом в Тверской области на участке, подаренном ему в 2016 году. Чуть ли не настоящий замок с десятью спальными комнатами появится близ реки Волга.
Перед этим артист высказался о завершении музыкальной карьеры.
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