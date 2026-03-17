«Видимо, на успехе»: Авербух ответил на обвинения Галич в раздувании конфликта из-за шоу «Ледниковый период»
Илья Авербух прокомментировал слова Иды Галич о том, что она не попала в «Ледниковый период» из‑за конфликта с ним.
О своих разногласиях с хореографом блогер рассказала в новом выпуске проекта «Герои». По словам Галич, она готовилась к участию в шоу около двух месяцев, однако после ссоры с Авербухом в проект так и не попала.
«Лично у меня с ней никакого конфликта не было. Не знаю, что вдруг Галич об этом заговорила. Видимо, на успехе этого сезона», — прокомментировал муж Лизы Арзамасовой в разговоре со Sport24.
Также хореограф добавил, что в общении с блогером у него не возникало никаких трудностей.