«Видимо, на успехе»: Авербух ответил на обвинения Галич в раздувании конфликта из-за шоу «Ледниковый период»

17 марта 2026, 17:28

Фигурист Авербух ответил на обвинения блогера Галич в раздувании конфликта

Илья Авербух (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Илья Авербух прокомментировал слова Иды Галич о том, что она не попала в «Ледниковый период» из‑за конфликта с ним.





О своих разногласиях с хореографом блогер рассказала в новом выпуске проекта «Герои». По словам Галич, она готовилась к участию в шоу около двух месяцев, однако после ссоры с Авербухом в проект так и не попала.





«Лично у меня с ней никакого конфликта не было. Не знаю, что вдруг Галич об этом заговорила. Видимо, на успехе этого сезона», — прокомментировал муж Лизы Арзамасовой в разговоре со Sport24.