МакSим рассказала, как пела в переходе ради еды и воды

17 марта 2026, 15:58

Марина Абросимова (МакSим) (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, поделилась воспоминаниями о первых месяцах жизни в Москве. По словам артистки, в начале карьеры ей приходилось выступать в переходах, чтобы заработать на еду.





Она рассказала, что в родной Казани уже была известной, однако в столице пришлось начинать практически с нуля. Несмотря на трудности, певица воспринимала этот период как время свободы и новых возможностей.





«Я выступала в переходе. Хватало на лаваш и воду. Для молодого организма этого было достаточно», — отметила Абросимова в беседе с «КП-Екатеринбург».