МакSим рассказала, как пела в переходе ради еды и воды
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, поделилась воспоминаниями о первых месяцах жизни в Москве. По словам артистки, в начале карьеры ей приходилось выступать в переходах, чтобы заработать на еду.
Она рассказала, что в родной Казани уже была известной, однако в столице пришлось начинать практически с нуля. Несмотря на трудности, певица воспринимала этот период как время свободы и новых возможностей.
«Я выступала в переходе. Хватало на лаваш и воду. Для молодого организма этого было достаточно», — отметила Абросимова в беседе с «КП-Екатеринбург».
Артистка добавила, что днем она занималась учебой и писала диплом в библиотеке имени Ленина, а вечером выходила выступать. К моменту защиты МакSим уже добилась первых серьезных успехов в карьере. По ее словам, известность даже помогла ей уверенно пройти аттестацию — работу она защитила на «отлично», уже имея «Золотой диск» и статус одного из лидеров продаж в России.