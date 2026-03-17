Жена Нурлана Сабурова закрывает бизнес в России
Диана Сабурова, супруга комика Нурлана Сабурова, решила закрыть свой бизнес в России. Речь идёт о компании «ДС Ритейл», которая проработала около года.
Как сообщает Telegram-канал, близкий к силовым структурам, фирма занималась розничной торговлей продуктами и табачной продукцией в неспециализированных магазинах. Диана Сабурова выступала единственным учредителем компании.
Помимо этого, она зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. Её деятельность связана с исполнительскими искусствами.
Ранее стало известно, что Нурлан Сабуров провел свой первый концерт после депортации из России. Мероприятие прошло в Таиланде, где комик выступил перед двумя тысячами зрителями.
Читайте также: