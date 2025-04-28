Свадьба в Барвихе: Виктория Дайнеко вышла замуж во второй раз

Беркели Овезов и Виктория Дайнеко (Фото: Инстаграм* @victoriadaineko)
37-летняя Виктория Дайнеко стала женой геолога Беркели Овезова. В своем блоге певица показала кадры со свадьбы.
Регистрация брака Дайнеко и Овезова прошла в Барвихе. После этого молодожены вместе с гостями отправились на банкет.
Артистка познакомилась с геологом в феврале 2022 года. Пара вместе несколько лет. Овезов сделал Дайнеко предложение руки и сердца в середине марта этого года, в перерыве футбольного матча «Локомотив» — «Динамо». По словам исполнительницы, она не ожидала этого.
Читайте также:
«Мисс Удача»: Виктория Дайнеко получила сильнейший ожог в своей жизни накануне свадьбы
Виктория Дайнеко раскрыла, какой подарок получила ее дочь от Игоря Матвиенко
Жених Дайнеко подал встречный иск к бывшей супруге, чтобы видеться с детьми
*Запрещен в РФ
Артистка познакомилась с геологом в феврале 2022 года. Пара вместе несколько лет. Овезов сделал Дайнеко предложение руки и сердца в середине марта этого года, в перерыве футбольного матча «Локомотив» — «Динамо». По словам исполнительницы, она не ожидала этого.
Читайте также:
«Мисс Удача»: Виктория Дайнеко получила сильнейший ожог в своей жизни накануне свадьбы
Виктория Дайнеко раскрыла, какой подарок получила ее дочь от Игоря Матвиенко
Жених Дайнеко подал встречный иск к бывшей супруге, чтобы видеться с детьми
*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова